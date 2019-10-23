Российская военная полиция провела первое патрулирование на севере Сирии

По договоренности между Россией и Турцией российские военные полицейские впервые провели патрулирование по назначенному маршруту на севере Сирии, сообщает Минобороны.

«По пути следования колонны жители сирийских населенных пунктов приветствовали российских военных полицейских», – передает «Интерфакс» сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что колонна российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани на границе Сирии и Турции.

Во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о том, что российская военная полиция займется патрулированием у зоны турецкой операции на севере Сирии.

По итогам переговоров операция турецких войск в Сирии приостановлена.

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