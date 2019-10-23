Глава МИД Турции заявил, что операция в Сирии приостановлена, но не закончена

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что операция турецких войск в Сирии приостановлена, но не закончена, военные при необходимости готовы вступить в бой с курдскими формированиями.

«Вчера мы получили из США сообщение, что террористы полностью вышли из зоны операции. Но это не значит, что там больше нет террористов и не будет. Может, они прячутся в туннелях, или еще где-то. Мы приняли к сведению гарантии США, поэтому операцию пока приостановили, но это не значит, что она закончилась», – заявил Чавушоглу, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

Министр отметил, что при обнаружении боевиков турецкие военные будут вступать с ними в бой.

«Осталось оружие, схроны, мины-ловушки – все это надо зачистить. Еще есть много работы. Поэтому мы остаемся на поле», – добавил Чавушоглу.

Во вторник после шести часов переговоров Москва и Анкара договорились, как разрешить ситуацию на севере Сирии без кровопролития. При этом истек срок договоренностей Турции и США по Сирии. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в том, что не все обещания выполнены.

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