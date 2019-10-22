Соглашение Турции и США по Сирии утратило силу

Договоренности Анкары и Вашингтона о приостановке турецкой военной операции в Сирии прекратили свое действие, сообщают информационные агентства. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в том, что не все обещания выполнены.

Соглашение прекратило действовать после 120 часов, отведенных курдам на выход с северо-востока Сирии, передает ТАСС со ссылкой на NTV.

Эрдоган заявил, что обещания, которые дал Вашингтон, «не были полностью выполнены». Турция «примет результаты» и «предпримет необходимые шаги». По его словам, «уступки» могут открыть «путь для террористов».

Глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун отметил, что меморандум России и Турции «не зависит от турецко-американских договоренностей».

Напомним, США и Турция договаривались, что Анкара на 120 часов прекратит огонь в Сирии, чтобы курды покинули район пограничной зоны безопасности.

Во вторник глава российского государства Владимир Путин и Эрдоган договорились, что курдским формированиям в Сирии отводится 150 часов начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы с Турцией.

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