США и Турция договорились о приостановке операции в Сирии

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон и Анкара договорились о прекращении огня в Сирии и приостановке операции Турции на 120 дней.

«Сегодня США и Турция договорились прекратить огонь в Сирии. Турция прекратит огонь для того, чтобы предоставить силам YPG выйти в зону безопасности в течение 120 часов. Все военные операции под эгидой «Источник мира» будут остановлены немедленно после отвода сил YPG. Наша администрация находится в контакте с сирийскими военными, чтобы они поддержали вывод YPG в зону безопасности», – передает его слова РИА «Новости»

По словам вице-президента США, Турция согласилась не вести военных действий в приграничном сирийском городе Кобани.

Пенс отметил, что США будут способствовать отводу курдских формирований в Сирии. Работа с курдами в зоне безопасности на границе с Турцией уже ведется, заявил он.

Демаркационная линия, за которую будут выведены курдские формирования, будет проходить примерно в 30 км к югу от сирийско-турецкой границы. Пенс добавил, что США получили гарантии от курдов об их организованном отходе от границы.

Также вице-президент подчеркнул, что США не будут вести военных действий на северо-востоке Сирии, ограничившись дипломатией.

По его словам, США не планируют вводить дополнительные санкции против Турции, а также могут отозвать экономические санкции по мере прекращения огня в Сирии.

«С реализацией этого соглашения США не будут вводить новые санкции против Турции. И когда наступит постоянное прекращение огня, президент согласился снять экономические санкции, которые были введены в минувший понедельник», – заявил Пенс.

Кроме того, Вашингтон и Анкара договорились координировать работу центров, где находятся задержанные боевики «Исламского государства*».

«В дополнении сегодняшней договоренности о прекращении огня Турция и США согласились об усилиях по разгрому ИГ* на северо-востоке Сирии, это также включает вновь подтвержденное сегодня согласие по координации усилий вокруг центров задержания лиц, окончательно перемещенных с территорий, ранее контролируемых ИГ», – сказал Пенс.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил об «отличных новостях» по итогам переговоров Пенса в Турции. По словам американского лидера, «миллионы жизней будут спасены».

«Спасибо Эрдогану. Миллионы жизней будут спасены», – написал Трамп в своем Twitter.

Пресс-служба турецкого лидера подтвердила, что встреча Тайипа Эрдогана с Пенсом завершилась. Она продолжалась более четырех часов. Сначала Эрдоган провел переговоры с Пенсом с глазу на глаз, затем встреча продолжилась в составе делегаций.

Напомним, в начале недели президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции, пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов в Сирии. Также он угрожал Анкаре «опустошительными санкциями», если Эрдоган не договорится с Пенсом.

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