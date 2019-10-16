Трамп заявил о возможности «опустошительных санкций» в отношении Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут ввести дополнительные «опустошительные санкции» в отношении Турции.

Трамп отметил, что санкции будут введены, если вице-президент США Майк Пенс не договорится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

Кроме того, президент США заявил, что был совершенно не удивлен решением Эрдогана начать операцию на северо-востоке Сирии. «Меня это совершенно не удивило. Он [Эрдоган] долгое время выстраивал войска на границе», – сказал Трамп.

Ранее стало известно, что Эрдоган встретится с Пенсом, несмотря на то, что прежде отказывался от встречи.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции и пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.

Конгресс США, в свою очередь, предложил заморозить активы Эрдогана.

Напомним, с прошлой недели турецкие войска проводят операцию на северо-востоке Сирии против курдов.

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