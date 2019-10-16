В Конгрессе США предложили заморозить активы Эрдогана

В Конгрессе США предложили проект закона о санкциях против Турции, предусматривающий заморозку активов турецкого лидера Таийпа Эрдогана и ряда других чиновников государства.

Проект предусматривает заморозку активов Эрдогана, вице-президента Октая Фуата, министров обороны, иностранных дел, финансов, торговли и энергетики, передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Ранее Эрдоган отказался обсуждать Сирию с вице-президентом США Майком Пенсом, американский политик проведет встречу с турецким коллегой Октаем Фуатой.

Напомним, с прошлой недели турецкие войска проводят операцию на северо-востоке Сирии против курдов. Целью называют создание зоны безопасности на расстоянии 30-35 километров от сирийско-турецкой границы. При этом Анкара подчеркивает, что целью операции является уход из приграничной зоны курдских формирований.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции, а также объявил об увеличении пошлин на турецкую сталь и прекращении переговоров с Анкарой по заключению торговой сделки. Также он пообещал «разрушить» турецкую экономику.