Трамп объявил об увеличении пошлин на сталь из Турции до 50 процентов

Соединенные Штаты немедленно откажутся от дальнейших переговоров с Анкарой по заключению торговой сделки, а также увеличат до 50 процентов пошлины на турецкую сталь, заявил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, «Соединенные Штаты немедленно прекратят переговоры, проводимые Министерством торговли относительно торговой сделки с Турцией на сумму 100 млрд долларов», передает ТАСС.

Кроме того, глава американской администрации объявил, что «тарифы на сталь [из Турции] будут увеличены до 50% – уровня, предшествовавшего снижению в мае».

«Я полностью готов в короткие сроки уничтожить экономику Турции, если ее лидеры продолжат идти по этому опасному и разрушительному пути», – добавил Трамп.

Напомним, на прошлой неделе Трамп пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии. Вопреки этому, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции в Сирии.

В августе 2018 года Трамп одобрил повышение пошлин на турецкую сталь и алюминий. Тогда же в Вашингтоне объявили о пересмотре торговых льгот для Турции. Однако позднее, в мае 2019 года США снизили пошлины на импорт стали из Турции до 25%.

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