Трамп пригрозил Турции последствиями за попытку уничтожения курдов

Президент США Дональд Трамп вновь пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.

Трамп подчеркнул, что последствия для Турции могут быть «гораздо шире, чем только санкции», передает РИА «Новости».

«Я пойду на гораздо большее, чем санкции. Я согласен с санкциями и даже более жесткими (мерами), чем санкции», – сказал американский лидер.

Трамп вновь повторил, что «разрушит» турецкую экономику, если Анкара будет проводить наступление против курдов.

Напомним, в среду президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого города Рас-эль-Айн и Эт-Телль-эль-Абьяд, а также дамба Мансура в провинции Эль-Хасаке подверглись авиаударам турецких военных. Появились первые раненые и убитые среди мирных жителей. Вслед за этим ВС Турции вторглись на территорию Сирии в трех точках границы.

Трамп назвал вторжение Турции в Сирию «плохой идеей».

Политолог Семен Багдасаров в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал наиболее вероятный сценарий войны Турции в Сирии.

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