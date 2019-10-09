Эксперт назвал наиболее вероятный сценарий войны Турции против курдов в Сирии

«Курды перед турками не сдадутся, но, скорее всего, будут разгромлены. После этого начнется партизанская война», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Семен Багдасаров, комментируя начало вторжения турецких вооруженных сил в северные, подконтрольные курдам, районы Сирии.

«Главная цель турецкой операции – оккупировать значительную часть территории на севере Сирии, разгромить отряды самообороны курдов. Ни о какой буферной зоне, о которой говорит хитрый Эрдоган, речи близко не идет», – сказал директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Напомним, что в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Говоря о примерном прогнозе развития ситуации, эксперт отметил, что турецкие войска будут активно использовать авиацию, Анкара задействует до 70-80 тысяч человек и до 200-300 танков. Плюс 15-20 тысяч – это различные радикальные сирийские группировки, в том числе так называемая Свободная сирийская армия, в составе которой воюют боевики запрещенной группировки «Джебхат ан-Нусра».

«Американцы дали туркам «добро». Теперь предстоят ожесточенные бои, но у Турции вторая по численности армия среди стран–членов НАТО. Она входит в десятку сильнейших в мире. Курды, конечно, не сдадутся, но, скорее всего, будут разгромлены, после чего начнется партизанская война», – предположил Семен Багдасаров.

«У курдов есть слабость – часть их отрядов, до 30%, это арабы. И турки атакуют именно те места, где живут арабы. Например, Эт-Телль-эль-Абьяд. Если они возьмут Эт-Телль-эль-Абьяд, таким образом расчленив Заефратье, им будет открыта дорога на административный центр Эр-Ракку», – продолжил эксперт. Сирийское телевидение сообщило, что операция турецких военных началась с нанесения воздушных ударов по городу Рас-эль-Айн в провинции Хасеке. По Эт-Телль-эль-Абьяду был нанесен второй удар.

«Еще одна проблема для курдов – турецкая авиация. У них нет средств ПВО. Есть устаревшие ЗРК и все. Против современной авиации они не эффективны. А авиация, это тот случай, когда, как говорится, «против лома нет приема». На севере Сирии ситуация как раз из этой области», – заключил Семен Багдасаров.

«Операция «Источник мира» устранит террористическую угрозу в отношении Турции, создаст зону безопасности, куда вернутся сирийские беженцы. Операция также направлена на защиту территориальной целостности Сирии», – цитировал ТАСС заявление Эрдогана. По его словам, операция спасет Сирию «из тисков терроризма». Эрдоган подчеркнул, что операция направлена против ИГ* и «Рабочей партии Курдистана»(которую Турция считает террористической), и заверил, что ее целью является сохранение территориальной целостности Сирии.

Напомним, ранее Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: «Щит Евфрата» (август 2016 – март 2017) и «Оливковая ветвь» (январь – март 2018 года). В результате операций была создана буферная «зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джераблус, а также оккупирован город Африн.

Как заявил российский сенатор, генерал ФСБ Владимир Джабаров, Россия не намерена втягиваться в конфликт Анкары и Дамаска. Российские войска находятся в Сирии не для этого, пояснил Джабаров.

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