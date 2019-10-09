В Совфеде заявили об отказе России вмешиваться в конфликт Турции и Сирии

Россия не намерена втягиваться в конфликт Анкары и Дамаска, заявил российский сенатор, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Российские войска находятся в Сирии не для этого, пояснил Джабаров, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в случае, если операция Турции в Сирии будет угрожать территориальной целостности страны, тогда будут задействованы все механизмы, в том числе Совбез ООН.

Президент Турции Тайип Эрдоган в среду заявил о начале военной операции в Сирии. По его словам, она направлена против ИГ* и «Рабочей партии Курдистана».

Сирийское телевидение сообщило, что операция турецких военных началась с нанесения авиаударов по городу Рас-эль-Айн.