Турция начала операцию в Сирии с авиаударов по городу

Государственное телевидение Сирии сообщило, что турецкая армия начала военную операцию с нанесения авиаударов.

Авиаудары наносятся по городу Рас-эль-Айн, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган в среду заявил о начале военной операции в Сирии. По его словам, она направлена против ИГ* и «Рабочей партии Курдистана».

В субботу Эрдоган объявил о намерении провести военную операцию в приграничных районах Сирии, в среду СМИ сообщили, что турецкие войска пересекли границу с САР в регионе.