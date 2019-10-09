ВС Турции вторглись на территорию Сирии в трех точках границы

Вооруженные силы Турции пересекли границу с Сирией в трех точках и приступили к проведению наземного этапа операции «Источник мира» к востоку от реки Евфрат, сообщает турецкое издание Yeni Şafak («Новый рассвет»).

По данным издания, подразделения армии Турции вошли на территорию Сирии с трех точек, передает ТАСС.

«Наши военные, а также Сирийская национальная армия в рамках операции «Источник мира» начали наземную операцию к востоку Евфрата», – сообщило министерство национальной обороны Турции.

Так, по данным сирийских СМИ, подразделения турецкой армии атаковали пограничный город Телль-Абъяд на севере провинции Ракка. «Турецкие агрессоры начали с Телль-Абъяда сухопутную операцию на сирийской территории», – сообщает SANA.

В среду президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. Турецкие войска намерены самостоятельно создать зону безопасности, подавив сопротивление курдов, которых считают террористами.

После этого города Рас-эль-Айн и Эт-Телль-эль-Абьяд, а также дамба Мансура в провинции Эль-Хасаке подверглись авиаударам турецких военных. Появились первые раненые и убитые среди мирных жителей.

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