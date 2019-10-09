Появились первые мирные жертвы турецкого вторжения в Сирию

Курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) заявили, что в результате военной операции Турции на севере Сирии погибли двое мирных жителей.

Мирные жители погибли в деревне к западу от города Рас-эль-Айн, два человека получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение SDF.

В первые два часа после начала турецкой военной операции не менее 19 человек получили ранения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Аль-Арабийя».

Президент Турции Тайип Эрдоган в среду заявил о начале военной операции в Сирии. По его словам, она направлена против ИГ** и «Рабочей партии Курдистана».

Города Рас-эль-Айн и Эт-Телль-эль-Абьяд подверглись авиаударам турецких военных.

Политолог Семен Багдасаров в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал наиболее вероятный сценарий войны Турции против курдов в Сирии.