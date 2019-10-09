Турция нанесла удары по дамбе в Сирии

Турецкая армия в рамках военной операции «Источник мира» в Сирии нанесла удары по дамбе «Мансура» в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии.

«Турция бомбит дамбу Мансура в районе города Малькия в провинции Эль-Хасаке. (Водохранилище) снабжает пресной водой 2 миллиона населения», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сирийский государственный телеканал.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистан и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*».

Города Рас-эль-Айн и Эт-Телль-эль-Абьяд подверглись авиаударам турецких военных, среди мирных жителей появились первые раненые и убитые.

Политолог Семен Багдасаров в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал наиболее вероятный сценарий войны Турции против курдов в Сирии.