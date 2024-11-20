Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.2 комментария
ВС Израиля атаковали сирийскую Пальмиру
Израильские войска нанесли удары по жилым строениям и промышленной зоне Пальмиры
Израильские военные нанесли удары по сирийскому городу Пальмира, повредив жилые дома и промышленный район, по данным агентства SANA.
Израильские вооруженные силы нанесли удары по сирийскому городу Пальмира, передает ТАСС со ссылкой на SANA.
Сообщается, что атакам подверглись как жилые строения, так и промышленная зона города. В настоящий момент информация о жертвах и разрушениях уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля совершила удар по объектам «Хезболлы» в Сирии, а также сообщалось о 15 погибших при израильском ударе по Дамаску.