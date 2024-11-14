Стало известно о 15 погибших при израильском ударе по Дамаску

Израильский авиаудар в Дамаске привел к гибели 15 и ранению 16 человек

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщается в заявлении министерства обороны Сирии, израильские самолеты нанесли удары по жилым районам Маззе и Кудсея в Дамаске, передает РИА «Новости». В результате нападения погибло пятнадцать человек, еще шестнадцать мирных жителей получили ранения. Среди жертв значатся женщины и дети, а атакованные здания получили значительные повреждения.



Авиаудары были произведены с территории оккупированных Голанских высот. Министерство обороны Сирии подчеркивает, что это был враждебный акт со стороны Израиля, приведший к значительным человеческим жертвам и материальному ущербу. Ведомство осудило эти действия и выразило соболезнования семьям погибших.

В настоящее время сирийские власти продолжают выяснять все обстоятельства происшествия и подсчитывать ущерб. Продолжается расследование для установления точного числа жертв и нанесенного урона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская боевая авиация в четверг совершила атаки на районы Маззе и Кудсея в центре сирийской столицы, что стало причиной взрывов.

Армия обороны Израиля также провела воздушные удары по более чем 100 целям в Ливане и секторе Газа, включая склады с оружием и ракетные установки. В результате израильских авиаударов за последние сутки на ливанской территории погибли 78 человек, а общее число жертв с начала атак увеличилось до 3365 человек.

