  • Новость часаМарочко: Российские силы вышли на окраины Купянска
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чистку американской разведки доверят противнице киевского режима
    Лукашенко: Хотелось бы, чтобы Трамп сделал Америку великой не во вред всему миру
    Морпехи ТОФ уничтожили танк Сhallenger 2 в Курской области
    Кологривого пригласили на авиазавод из-за боязни актера летать на Superjet
    Европарламент призвал закрыть Ла-Манш для танкеров с российской нефтью
    ВСУ в Курской области потеряли за сутки десять танков и свыше 430 военных
    Летчик: Российский Су-57 превзошел китайский J-35
    Российские войска вышли к окраинам Купянска в Харьковской области
    Главу Кореневского района Курской области сняли с должности
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему у иноагентов не получается пропаганда

    Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.

    10 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Что делают спортивные команды и болельщики из Израиля в Европе?

    Современный Запад устроен так, что про Израиль нельзя спрашивать. Даже думать в эту сторону ни в коем случае нельзя, потому что мгновенно в эфире возникают слова «антисемитизм», «Холокост» и «погром». И выясняется, что Израиль – это такое государство, которому весь мир должен кланяться. Кланяться, каяться и благодарить.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

    3 комментария
    14 ноября 2024, 18:20 • Новости дня

    Стало известно о 15 погибших при израильском ударе по Дамаску

    Израильский авиаудар в Дамаске привел к гибели 15 и ранению 16 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате израильского авиаудара по районам Маззе и Кудсея в центре Дамаска погибли пятнадцать человек, еще шестнадцать жителей получили ранения, среди жертв есть женщины и дети.

    Как сообщается в заявлении министерства обороны Сирии, израильские самолеты нанесли удары по жилым районам Маззе и Кудсея в Дамаске, передает РИА «Новости». В результате нападения погибло пятнадцать человек, еще шестнадцать мирных жителей получили ранения. Среди жертв значатся женщины и дети, а атакованные здания получили значительные повреждения.

    Авиаудары были произведены с территории оккупированных Голанских высот. Министерство обороны Сирии подчеркивает, что это был враждебный акт со стороны Израиля, приведший к значительным человеческим жертвам и материальному ущербу. Ведомство осудило эти действия и выразило соболезнования семьям погибших.

    В настоящее время сирийские власти продолжают выяснять все обстоятельства происшествия и подсчитывать ущерб. Продолжается расследование для установления точного числа жертв и нанесенного урона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская боевая авиация в четверг совершила атаки на районы Маззе и Кудсея в центре сирийской столицы, что стало причиной взрывов.

    Армия обороны Израиля также провела воздушные удары по более чем 100 целям в Ливане и секторе Газа, включая склады с оружием и ракетные установки. В результате израильских авиаударов за последние сутки на ливанской территории погибли 78 человек, а общее число жертв с начала атак увеличилось до 3365 человек.

    12 ноября 2024, 20:48 • Новости дня
    Хуситы атаковали американский авианосец

    Хуситы заявили об ударе по авианосцу США и эсминцам в Красном море

    Хуситы атаковали американский авианосец
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные силы хуситов из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетные и беспилотные удары по авианосцу США «Авраам Линкольн» в Аравийском море и двум эсминцам в Красном море.

    Как передает ТАСС, удары были произведены с использованием крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников. По словам военного представителя хуситов Яхьи Сарии, удары по авианосцу и эсминцам были нанесены в ответ на подготовку Америкой враждебных операций против Йемена.

    «Это было сделано с использованием крылатых ракет и беспилотников, в то время как американский враг готовился к проведению враждебных операций против нашей страны», – заявил он.

    На данный момент официальные представители США не комментировали заявления хуситов. Подобные инциденты в регионе усиливают напряженность и создают потенциальные угрозы для безопасности международного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители хуситов из движения «Ансар Аллах» заявили об атаке беспилотников «Яффо» на жизненно важный объект в Тель-Авиве в рамках операции военно-воздушных сил Йемена. Хуситы произвели удар гиперзвуковой ракетой «Палестина-2».

    Другая атака была осуществлена по авиабазе Неватим в районе Негев на юге оккупированной Палестины также с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2».

    Коментарии (25)
    12 ноября 2024, 18:17 • Новости дня
    Трамп решил создать альянс с папой Римским против Украины

    The Independent сообщил о создании альянса Трампом, Орбаном и папой Франциском

    Трамп решил создать альянс с папой Римским против Украины
    @ Evandroinetti/Vaticanpool/Hearin/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина может лишиться западной помощи из-за нового альянса Трампа, Орбана и папы Франциска.

    Издание The Independent сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп планирует создать новый альянс, целью которого станет прекращение западной помощи Украине. В этот альянс войдут премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и папа Франциск, а их совместные усилия могут привести к кардинальным изменениям в текущей поддержке Украины западными странами.

    По информации издания, Венгрия в последние годы активно призывала к немедленному прекращению конфликта на Украине и добивалась этого практически в одиночку. Папа Франциск также выражал поддержку этой позиции. Теперь, с победой Трампа на выборах, у них появился новый союзник, который неоднократно заявлял о необходимости завершения конфликта.

    Ожидается, что альянс будет использовать политическое влияние для ведения переговоров о прекращении военной поддержки Украины. Издание подчеркивает, что такие действия могут существенно изменить баланс сил и повлиять на дальнейшее развитие конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Дональд Трамп может сократить американскую помощь Украине в рамках урегулирования конфликта. Фицо также напомнил, что его правительство прекратило оказание Киеву военной помощи, сосредоточившись на гуманитарной поддержке и разминировании.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном 13 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить поддержку Украины. Это будет последняя встреча Блинкена с Рютте на посту госсекретаря США. 

    Коментарии (3)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    13 ноября 2024, 14:16 • Новости дня
    Эрдоган объявил о разрыве отношений Турции с Израилем

    Турция прекратила все дипломатические отношения с Израилем

    Эрдоган объявил о разрыве отношений Турции с Израилем
    @ Depo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о полном разрыве отношений с Израилем.

    Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем, передает РИА «Новости».

    Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы, как государство и правительство Турецкой Республики, разорвали отношения с Израилем. На данный момент у нас нет никаких отношений с Израилем», – подчеркнул он.

    Эрдоган также отметил, что Турция не будет предпринимать шаги для развития сотрудничества с Израилем в будущем. Эта позиция обусловлена осуждением действий Тель-Авива в секторе Газа, начавшихся в октябре 2023 года. Турция обвиняет Израиль в массовых убийствах мирных палестинцев.

    Турецкий лидер также призвал усилить дипломатическое давление на Израиль для урегулирования кризиса в секторе Газа, передает ТАСС. Эрдоган отметил, что необходимо поддержать процесс в Международном суде ООН, инициированный ЮАР, и добиваться признания Государства Палестина. Он подчеркнул важность активной дипломатии и торговли, чтобы загнать Израиль в угол.

    По словам Эрдогана, нынешняя ситуация требует единства международного сообщества: «Мы держим серьезный экзамен перед человечеством, сдать его можно лишь будучи частью альянса человечества. В противном случае история будет судить и тех, кто стоит на стороне Израиля, и тех, кто безмолвствует.»

    В начале мая министерство торговли Турции объявило о полном прекращении товарооборота с Израилем. Ранее Анкара ограничила экспорт 54 подгрупп товаров, но это не остановило ЦАХАЛ от продолжения боевых действий в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган призвал Совет Безопасности ООН ввести оружейное эмбарго против Израиля. Эрдоган обвинил Соединенные Штаты в поддержке террористов на Ближнем Востоке. Он также назвал создание Израиля катастрофой для палестинцев.


    Коментарии (19)
    12 ноября 2024, 14:48 • Новости дня
    Тайвань тайно передал Украине комплексы HAWK

    Forbes: Тайвань тайно поставил ВСУ 15 батарей зенитных ракетных комплексов HAWK

    Тайвань тайно передал Украине комплексы HAWK
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Тайвань тайно передал Украине 15 батарей зенитных ракетных комплексов HAWK с шестью пусковыми установками каждая, чтобы поддержать украинскую противовоздушную оборону в условиях перевода кадров в пехоту, сообщает Forbes.

    Тайвань передал украинским вооруженным силам комплексы противовоздушной обороны HAWK, сообщает Forbes. Обозреватель Дэвид Экс отметил, что остров тайно поставил Украине батареи зенитных ракет HAWK, что может существенно укрепить украинскую ПВО.

    По словам бывшего чиновника Пентагона Тони Ху, Тайвань передал лишние батареи этих комплексов, что делает его ключевым игроком в поддержке украинских ВВС. «Тайвань, возможно, без особой шумихи стал одним из главных спасителей украинских ВВС», – заявил Ху.

    Как сообщает издание, на вооружении ВСУ могли оказаться 15 батарей ЗРК HAWK, каждая из которых оснащена как минимум шестью пусковыми установками, способными запускать три ракеты. Это происходит на фоне перевода кадров из ПВО в пехоту, что ранее отмечала депутат Рады Марьяна Безуглая и подтвердил экс-спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, У Чжунда, ветеран спецназа Тайваня, погиб в ходе боевых действий на Украине в результате ночной операции у Авдеевки подтвердил представитель внешнеполитического ведомства Тайваня.

    Skydio, крупнейший производитель беспилотников в США, столкнулась с кризисом поставок из-за китайских санкций, запрещающих поставки ключевых компонентов, включая батареи. Компания Skydio начала ограничивать продажи аккумуляторов для своих дронов и продолжает поддержку Тайваня, несмотря на санкции, что отразится на клиентах.

    США начинают поставки особо ценных вооружений на Тайвань, включая комплексы HIMARS, которые также интересуют Украину.

    Коментарии (15)
    12 ноября 2024, 04:12 • Новости дня
    Российский снайпер одним выстрелом уничтожил троих украинских военных

    Снайпер спецназа «Днепр» нейтрализовал группу украинских военных из винтовки 12,7 мм

    Tекст: Максим Попов

    Снайпер войскового спецназа «Днепр» одним выстрелом поразил группу украинских военных из тяжелой винтовки калибра 12,7 мм.

    Как сообщает РИА «Новости», снайпер войскового спецназа группировки «Днепр» с позывным «Черный» уничтожил группу украинских военных одним выстрелом из тяжелой винтовки калибра 12,7 миллиметров. По его словам, в момент выстрела группа военных находилась возле машины, и сразу несколько человек были поражены.

    В интервью «Черный» отметил значительный прогресс в вооружении российских снайперов за время проведения спецоперации. Он подчеркнул, что новые тяжелые винтовки позволяют работать на больших дистанциях более продуктивно благодаря своей мощности и улучшенным прицелам. «Обнаружили группу людей возле машины. Произвели выстрел. С одного выстрела, то есть из тяжелого оружия, там 2-3 человека упало, рухнуло», – рассказал он.

    Также снайпер отметил, что эффективная дальность работы новой винтовки составляет до 2,5 километров. Он добавил, что его собственная работа на расстояниях до 1,5 километра проводится уверенно и без нареканий по точности.

    До этого сообщалось, что российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области.

    Коментарии (8)
    14 ноября 2024, 14:33 • Новости дня
    Летчик: Российский Су-57 превзошел китайский J-35 по характеристикам

    Летчик Богдан заявил о превосходстве Су-57 над китайским истребителем J-35

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан отметил, что российский истребитель Су-57 превосходит китайскую новинку J-35 по множеству характеристик, включая маневренность и управляемость, и обладает перспективами для международного использования.

    По его словам, новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 превзошел все существующие в мире аналоги, включая китайскую новинку J-35, передает ТАСС. Богдан отметил, что российские авиационные комплексы всегда имеют конкурентные преимущества по сравнению с мировыми аналогами.

    Богдан заявил, что Су-57 превосходит существующие в мире аналоги по летно-техническим характеристикам, маневренности, устойчивости и управляемости. «Наши конкуренты не всегда показывают все свои возможности, но из того, что показано, российские самолеты всегда демонстрируют несколько больше», – заявил Богдан.

    Истребитель Су-57, по словам летчика, является достойной и хорошо скомпонованной машиной. Он подчеркнул, что самолет является великолепной платформой для будущих модификаций, как в свое время был Су-27. Богдан добавил, что оружие Су-57 высокоэффективно и расположено внутри, что делает самолет мощным и перспективным не только в национальной, но и в международной авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил о превосходной работе истребителей Су-57 в зоне специальной военной операции. Ранее сообщалось, что Рособоронэкспорт отметил конкурентные преимущества модели Су-57Э на мировом рынке оружия. Также сообщалось, что Ростех передал Российской армии партию новых истребителей Су-57 и Су-35С.

    Коментарии (14)
    12 ноября 2024, 08:22 • Новости дня
    Число арестованных оппозиционеров в Абхазии увеличилось до шести человек
    Число арестованных оппозиционеров в Абхазии увеличилось до шести человек
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Оппозиционеры в Абхазии заблокировали въезды в Сухум, требуя освобождения задержанных активистов, арестованных за нападение на депутата.

    По данным представителей оппозиции, число задержанных оппозиционных активистов в Абхазии возросло до шести человек, передает РИА «Новости».

    «Пока не будут отпущены все шестеро активистов, движение автотранспорта на въезде в город будет перекрыто», – заявили оппозиционные силы.

    Также оппозиционеры выступают против ратификации соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц на территории Абхазии.

    Сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку родственников и представителей оппозиции проникнуть в здание службы государственной безопасности с требованием освободить задержанных.

    Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут назвал произошедшее нападением. В данный момент, по его словам, продолжается процессуальная проверка.

    Известно, что абхазский парламент на внеочередной сессии в понедельник принял проект о строительстве многофункциональных комплексов, который влияет на соглашение с Москвой о деятельности российских юрлиц в республике.

    Ранее оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу и два моста, используя тракторы, в ответ на задержание четырех человек после нападения на депутата. Абхазский парламент в понедельник принял проект о строительстве многофункциональных комплексов, который влияет на соглашение с Москвой о деятельности российских юрлиц в республике.

    Коментарии (15)
    14 ноября 2024, 09:45 • Новости дня
    Шойгу заявил о превосходной работе истребителей Су-57 в зоне СВО

    Шойгу заявил о высоких боевых характеристиках Су-57 в зоне спецоперации на Украине

    Шойгу заявил о превосходной работе истребителей Су-57 в зоне СВО
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    На авиасалоне в Чжухае секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что российский истребитель Су-57 доказал свою эффективность в зоне спецоперации, продемонстрировав высокие боевые качества и сниженную радиолокационную заметность благодаря технологиям «стелс».

    Шойгу на авиасалоне в Чжухае заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 продемонстрировал высокую эффективность в зоне спецоперации, передает РИА «Новости».

    «Прекрасная машина, прекрасно себя показывает. Уже в первом боевом применении зарекомендовала себя очень хорошо», – отметил Шойгу в беседе с летчиком-испытателем.

    Отметим, что в августе 2023 года на форуме «Армия» Сергей Шойгу, будучи министром обороны, также рассказывал об успешном применении Су-57 в зоне СВО. Су-57 – это российский истребитель пятого поколения, который может поражать цели в воздухе, на земле и на воде. Он использует технологии «стелс», что делает его менее заметным для радаров.

    Истребитель Су-57 вооружен разнообразными управляемыми и неуправляемыми средствами поражения. Он способен применять ракеты «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» разных типов и дальностей. Также истребитель оснащен корректируемыми авиационными бомбами калибра 250, 500 и 1500 кг. Максимальная боевая нагрузка этого самолета составляет 10 тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, покупателями новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 могут стать Индия, Турция, ряд африканских и южноамериканских стран, сказал генерал-майор авиации Владимир Попов.

    Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что боевой опыт истребителя Су-57Э, представленного на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае, выделяет его среди аналогов пятого поколения благодаря мощному вооружению и высокой живучести в воздухе.

    Российский истребитель Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

    Коментарии (19)
    12 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    Экс-премьер Эстонии заявила о вреде перемирия на Украине

    Экс-премьер Эстонии Каллас уверена, что перемирие на Украине приведет к новому обострению

    Tекст: Денис Тельманов

    Кая Каллас, кандидат на пост главы дипломатии ЕС, высказалась против перемирия на Украине, считая, что это приведет к новому витку войны, как было с Минскими соглашениями.

    Кая Каллас, кандидат на пост главы дипломатии ЕС, заявила на слушаниях в Европарламенте, что перемирие на Украине будет вредным, так как оно приведет к новому обострению конфликта, сообщает ТАСС.

    Она привела в пример Минские соглашения, которые, по ее словам, только усилили войну. Каллас отметила, что краткосрочные мирные соглашения не способствуют долгосрочному миру, а приводят к затяжным конфликтам.

    Каллас, экс-премьер Эстонии, была согласована на пост главы дипломатии ЕС на саммите Евросоюза в июне. Ее кандидатуру должны утвердить на совместных слушаниях комиссий Европарламента. Ожидается, что новая Еврокомиссия начнет работу с 1 декабря.

    Вторые Минские соглашения были подписаны между ДНР, ЛНР и киевским режимом при посредничестве России, Германии и Франции. Целью соглашений было прекращение конфликта и предоставление автономии Донбассу. Однако, как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, Запад рассматривал их как средство для подготовки Киева к военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен презентовала новый состав правительства, готовый начать работу через месяц, в котором она победила внутренних врагов и сфокусировалась на борьбе с Россией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принадлежит к Европейской народной партии – крупнейшей правоконсервативной силе в Евросоюзе.

    Среди новых лиц правительства выделяется Кая Каллас, известная своей непопулярностью и русофобией, получившая значимый пост благодаря своему противостоянию с Россией.

    Несмотря на необходимость получения одобрения Европарламента, Урсула фон дер Ляйен усиливает свое влияние на политику Евросоюза. В Европе наблюдается тенденция роста правых евроскептиков, что вынуждает систему идти на уступки в миграционной политике, но не в вопросах отношений с Россией и поддержки Украины.

    Коментарии (11)
    12 ноября 2024, 21:28 • Новости дня
    Американский сенатор заявил о неспособности армии США победить врага

    Американский сенатор Табервилль заявил о неспособности армии США одолеть противника

    Американский сенатор заявил о неспособности армии США победить врага
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский сенатор-республиканец Томми Табервилль заявил, что армия США не в состоянии победить ни одного врага, назвав ее «абсолютной катастрофой».

    Американская армия оказалась в центре внимания после заявления сенатора-республиканца от Алабамы Томми Табервилля, сообщает РИА «Новости». В эфире телеканала Fox News сенатор подчеркнул, что вооруженные силы США находятся в критическом состоянии и не способны одолеть ни одного противника.

    «Мы должны вооружать нашу армию. Сейчас... наша армия – это катастрофа. Абсолютная катастрофа. Мы бы не смогли никого одолеть прямо сейчас», – сказал Табервилль. Это заявление подчеркивает растущую обеспокоенность в американском обществе относительно готовности вооруженных сил США к возможным конфликтам.

    В июле в США был опубликован доклад комиссии по национальной оборонной стратегии, который также указал на недостаточное оснащение американской армии. В документе отмечается, что вооруженным силам США не хватает потенциала и возможностей для превосходства над противником в случае прямого боестолкновения. Доклад был подготовлен по заказу конгрессменов для анализа и рекомендаций в области обороны страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эвакуированный с подконтрольной Киеву территории американский гражданин Дэниэл Мартиндейл заявил, что США пытаются сдерживать Россию и не дать ей конкурировать на равных. Американская разведка считает, что Россия усиливает свои позиции в Курской области и Донбассе, снижая шансы Украины на успех в этих регионах.

    На фоне растущего недоверия между обществом, армией и политическим руководством на Украине доля дезертиров среди военнослужащих достигает 20%, что осложняет восполнение потерь новобранцами и может привести к острой нехватке ресурсов через полгода.

    Коментарии (9)
    11 ноября 2024, 20:30 • Новости дня
    Рогов заявил о подготовке ВСУ удара по дамбе в Васильевке

    Киев готовит удар по дамбе в Васильевке, чтобы обезопасить от наступления на Запорожье

    Рогов заявил о подготовке ВСУ удара по дамбе в Васильевке
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины планируют удар по дамбе в Васильевке, чтобы обезопасить себя от наступления на город Запорожье.

    Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует массированный удар по дамбе на реке Карачекрак в городе Васильевке Запорожской области, передает ТАСС. О подготовке удара сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    «У нас есть точно подтвержденная информация – документально – о том, что режим [Владимира] Зеленского готовит целенаправленный массированный удар по дамбе в городе Васильевка на реке Карачекрак. То есть это такая достаточно большая дамба, там много рядом жилых домов», – заявил Рогов.

    Он также отметил, что цель этой атаки – обезопасить от наступления ВС России на город Запорожье. На этом участке линия фронта особенно близка.

    Рогов подчеркнул, что планы Киева могут привести к серьезным последствиям для жителей Васильевки, так как дамба расположена в непосредственной близости от жилых домов. Рогов назвал эти действия провокацией и военным преступлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден, скорее всего, не разрешит вооруженным силам Украины использовать западные ракеты для дальнобойных ударов по России, чтобы избежать дополнительного ущерба для своего президентства.

    Также стало известно о намерении Лондона и Парижа убедить США разрешить удары дальнобойными ракетами вглубь России и о желании Польши создать альянс с Британией и Францией для поддержки Украины.

    Украинский дипломат сообщил, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы начали переговоры о прекращении ударов по энергообъектам, но Киев не намерен отказываться от ударов по целям в России для оказания давления на Москву.

    Российский Военно-морской флот испытывает новый способ борьбы с безэкипажными катерами на Черноморском театре военных действий и научился защищаться от этой угрозы.

    Коментарии (2)
    12 ноября 2024, 14:43 • Новости дня
    «Калашников» выполнил годовой контракт на винтовки Чукавина

    Концерн «Калашников» завершил выполнение контракта на поставку винтовок Чукавина в войска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» завершил поставки новой снайперской винтовки Чукавина в рамках контракта текущего года, подчеркнув ее активное применение в зоне специальной военной операции.

    Концерн «Калашников» выполнил обязательства по контракту текущего года, завершив поставку снайперских винтовок Чукавина, пишет ТАСС. По информации пресс-службы компании, новая винтовка активно используется в зоне специальной военной операции.

    Как подчеркнули в пресс-службе, «Калашников» полностью отгрузил заказчику снайперские винтовки Чукавина, которые представляют собой новое поколение российского снайперского вооружения. Президент компании Алан Лушников отметил, что винтовка отличается улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы, а также может использовать прицельные комплексы как российского, так и зарубежного производства.

    При этом, по словам Лушникова, новая винтовка сохранила надежность знаменитой снайперской винтовки Драгунова, которая также продолжает выпускаться концерном в больших объемах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снайперская винтовка Чукавина получила новый оптический прицел, который улучшит точность стрельбы, а ее принятие на вооружение, как сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников, ожидается скоро и является строго регламентируемой процедурой.

    Коментарии (0)
    13 ноября 2024, 05:12 • Новости дня
    Морская авиация ВМФ России получила собственный флаг

    Морским летчикам России вручили первый в истории флаг морской авиации

    Морская авиация ВМФ России получила собственный флаг
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Максим Попов

    Морская авиация Военно-морского флота России получила свой первый флаг, который передал адмирал Моисеев начальнику авиации ВМФ генерал-майору Пахомову.

    Как сообщает Минобороны, на торжественной церемонии адмирал Александр Моисеев вручил флаг морской авиации начальнику морской авиации ВМФ генерал-майору Андрею Пахомову. Ранее у морской авиации не было своего официального символа.

    Теперь флаг будет поднят во всех частях и соединениях морской авиации ВМФ. Флаг представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище с эмблемой морской авиации. На нем изображен золотистый якорь с крыльями на якорной цепи. Эти символы обозначают морскую службу и полет.

    Геральдические элементы флага, такие как якорь и якорная цепь, символизируют морскую службу, а крылья представляют собой символ полета, скорости и мобильности. Сине-голубые лучи на флаге соответствуют традиционным цветам приборного сукна формы морской авиации.

    Напомним, в конце октября морская авиация ЧФ уничтожила четыре безэкипажных катера ВСУ в Черном море.

    Коментарии (2)
    12 ноября 2024, 16:12 • Новости дня
    Московский суд приговорил педиатра Буянову за фейки о ВС России

    Педиатр Буянова получила пять с половиной лет колонии за фейки о Вооруженных силах РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Тушинский районный суд Москвы приговорил педиатра Надежду Буянову к пяти с половиной годам колонии за распространение ложной информации о Вооруженных силах России.

    Как передает ТАСС, судья огласил приговор, назначив пять лет и шесть месяцев лишения свободы по статье 207.3 УК РФ.

    Обвинение утверждало, что Буянова, используя служебное положение, на приеме в детской больнице сделала некорректное заявление об отце одного из пациентов, участвовавшем в специальной военной операции. Как сообщалось, прокурор требовал для подсудимой шесть лет колонии.

    Дело получило огласку после того, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Вскоре после начала расследования Буянова была уволена из больницы, однако впоследствии Тушинский суд Москвы восстановил ее на рабочем месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вдова воина, погибшего на СВО, заявила в полицию, что врач Надежда Буянова назвала Россию «агрессором, который напал на Украину», и попросила привлечь ее к ответственности за эти слова и проверить на спонсирование ВСУ.

    Тушинский суд Москвы избрал для Буяновой меру пресечения в виде запрета определенных действий. В ходе дела ей ужесточили обвинение, переквалифицировав его на статью о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ по политическим и идеологическим мотивам. Буянова не признала себя виновной и считает, что ее оговорили.

    Коментарии (4)
    12 ноября 2024, 05:07 • Новости дня
    ВСУ выжигали дома в Курской области дронами «Баба-яга» с напалмом

    ВСУ применяли дроны «Баба-яга» для ударов зажигательной жидкостью по жилым домам в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    В приграничных районах Курской области ВСУ сбрасывают с дронов «Баба-яга» контейнеры с зажигательной жидкостью на дома мирных жителей, полностью уничтожая их, рассказал начальник штаба батальона группировки «Север» с позывным Молот.

    По его словам, беспилотники сбрасывают контейнеры с зажигательной жидкостью на дома мирных жителей, что приводит к их полному уничтожению.

    «Здесь останки «Бабы-яги», которые летают каждую ночь там, где живут мирные жители. Она сбрасывает мину, которая пробивает крышу. Следом сбрасывает контейнер с зажигательной жидкостью, типа напалм, фосфор или еще что-то. После чего дом выгорает просто до пепла. Не горит только то, что не горит в принципе», – приводит ТАСС цитату военного.

    Молот также уточнил, что бойцам удалось сбить один из дронов электрического типа, который обладает высокой маневренностью и может развивать скорость до 300 км в час.

    Напомним, в начале сентября боец рассказал, как из автомата Калашникова сбивать украинскую «Бабу-ягу».

    Коментарии (0)
    Главное
    Лукашенко прокомментировал отказ Дуды фотографироваться с ним на саммите в Баку
    Госдума одобрила проект бюджета России на 2025-2027 годы во втором чтении
    Красный Крест нашел 1,2 тыс. пропавших в Курской области
    В Госдуме допустили отказ ЦБ от повышения ключевой ставки в будущем
    CNN сообщил о сложностях с безопасностью в резиденции Трампа
    ИИ от Google пожелал пользователю умереть
    Россиян в Дубае предупредили о новом обмане с шоколадом в аэропорту

    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

    Перейти в раздел

    Маск и Рамасвами помогут Трампу сломать госаппарат США

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о создании министерства эффективности правительства. Его возглавят предприниматели миллиардер Илон Маск и мультимиллионер Вивек Рамасвами. Какие задачи будут стоять перед новым ведомством и удастся ли его руководителям реформировать систему госуправления Штатов? Подробности

    Перейти в раздел

    Битва за Курахово обнажила деградацию управления ВСУ

    Бои за Курахово продолжаются. Российская армия продвинулась на север и юг от города, а некоторые подразделения уже зашли в его восточную часть. Эксперты связывают успех ВС России сразу с несколькими факторами, среди которых четкое взаимодействие штурмовиков с расчетами БПЛА и артиллерией, а также дезорганизацией в рядах ВСУ. Подробности

    Перейти в раздел

    Польша хочет создать в Европе новый агрессивный альянс

    Финляндия и страны Прибалтики должны стать новым главным военно-политическим раздражителем Москвы после Украины. По крайней мере, именно так можно трактовать намерения премьер-министра Польши Дональда Туска. После победы Трампа они проявились вновь. Как Варшава намерена создать «северную Антанту» и что она будет означать для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............