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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему у иноагентов не получается пропаганда

    Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.

    8 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Что делают спортивные команды и болельщики из Израиля в Европе?

    Современный Запад устроен так, что про Израиль нельзя спрашивать. Даже думать в эту сторону ни в коем случае нельзя, потому что мгновенно в эфире возникают слова «антисемитизм», «Холокост» и «погром». И выясняется, что Израиль – это такое государство, которому весь мир должен кланяться. Кланяться, каяться и благодарить.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

    3 комментария
    14 ноября 2024, 15:56 • Новости дня

    Израильские ВВС атаковали центральный район Дамаска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская боевая авиация в четверг совершила атаки на районы Маззе и Кудсея в центре сирийской столицы, сообщают информационные агентства.

    Причиной взрывов в Маззе, по предварительным данным, стали атаки Израиля с воздуха, передает РИА «Новости» со ссылкой на SANA.

    В результате удара по Маззе ликвидирован один из командиров проиранских сил сопротивления, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

    Отмечается, что израильские ВВС также атаковали жилой дом в районе Кудсея в сирийской столице. Кроме того, ракеты выпущены также по зданию в предместье Кудсая, которое расположено на старом шоссе Дамаск – Бейрут возле горы Касьюн.

    До этого в понедельник израильская авиация нанесла удар по зданию на севере Ливана, где были ливанские и сирийские беженцы. Погибли 28 человек. В среду из-за израильских авиаударов на ливанской территории погибли 78 человек.

    12 ноября 2024, 20:48 • Новости дня
    Хуситы атаковали американский авианосец

    Хуситы заявили об ударе по авианосцу США и эсминцам в Красном море

    Хуситы атаковали американский авианосец
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные силы хуситов из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетные и беспилотные удары по авианосцу США «Авраам Линкольн» в Аравийском море и двум эсминцам в Красном море.

    Как передает ТАСС, удары были произведены с использованием крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников. По словам военного представителя хуситов Яхьи Сарии, удары по авианосцу и эсминцам были нанесены в ответ на подготовку Америкой враждебных операций против Йемена.

    «Это было сделано с использованием крылатых ракет и беспилотников, в то время как американский враг готовился к проведению враждебных операций против нашей страны», – заявил он.

    На данный момент официальные представители США не комментировали заявления хуситов. Подобные инциденты в регионе усиливают напряженность и создают потенциальные угрозы для безопасности международного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители хуситов из движения «Ансар Аллах» заявили об атаке беспилотников «Яффо» на жизненно важный объект в Тель-Авиве в рамках операции военно-воздушных сил Йемена. Хуситы произвели удар гиперзвуковой ракетой «Палестина-2».

    Другая атака была осуществлена по авиабазе Неватим в районе Негев на юге оккупированной Палестины также с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2».

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    13 ноября 2024, 14:16 • Новости дня
    Эрдоган объявил о разрыве отношений Турции с Израилем

    Турция прекратила все дипломатические отношения с Израилем

    Эрдоган объявил о разрыве отношений Турции с Израилем
    @ Depo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о полном разрыве отношений с Израилем.

    Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем, передает РИА «Новости».

    Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы, как государство и правительство Турецкой Республики, разорвали отношения с Израилем. На данный момент у нас нет никаких отношений с Израилем», – подчеркнул он.

    Эрдоган также отметил, что Турция не будет предпринимать шаги для развития сотрудничества с Израилем в будущем. Эта позиция обусловлена осуждением действий Тель-Авива в секторе Газа, начавшихся в октябре 2023 года. Турция обвиняет Израиль в массовых убийствах мирных палестинцев.

    Турецкий лидер также призвал усилить дипломатическое давление на Израиль для урегулирования кризиса в секторе Газа, передает ТАСС. Эрдоган отметил, что необходимо поддержать процесс в Международном суде ООН, инициированный ЮАР, и добиваться признания Государства Палестина. Он подчеркнул важность активной дипломатии и торговли, чтобы загнать Израиль в угол.

    По словам Эрдогана, нынешняя ситуация требует единства международного сообщества: «Мы держим серьезный экзамен перед человечеством, сдать его можно лишь будучи частью альянса человечества. В противном случае история будет судить и тех, кто стоит на стороне Израиля, и тех, кто безмолвствует.»

    В начале мая министерство торговли Турции объявило о полном прекращении товарооборота с Израилем. Ранее Анкара ограничила экспорт 54 подгрупп товаров, но это не остановило ЦАХАЛ от продолжения боевых действий в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган призвал Совет Безопасности ООН ввести оружейное эмбарго против Израиля. Эрдоган обвинил Соединенные Штаты в поддержке террористов на Ближнем Востоке. Он также назвал создание Израиля катастрофой для палестинцев.


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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    12 ноября 2024, 08:22 • Новости дня
    Число арестованных оппозиционеров в Абхазии увеличилось до шести человек
    Число арестованных оппозиционеров в Абхазии увеличилось до шести человек
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Оппозиционеры в Абхазии заблокировали въезды в Сухум, требуя освобождения задержанных активистов, арестованных за нападение на депутата.

    По данным представителей оппозиции, число задержанных оппозиционных активистов в Абхазии возросло до шести человек, передает РИА «Новости».

    «Пока не будут отпущены все шестеро активистов, движение автотранспорта на въезде в город будет перекрыто», – заявили оппозиционные силы.

    Также оппозиционеры выступают против ратификации соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц на территории Абхазии.

    Сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку родственников и представителей оппозиции проникнуть в здание службы государственной безопасности с требованием освободить задержанных.

    Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут назвал произошедшее нападением. В данный момент, по его словам, продолжается процессуальная проверка.

    Известно, что абхазский парламент на внеочередной сессии в понедельник принял проект о строительстве многофункциональных комплексов, который влияет на соглашение с Москвой о деятельности российских юрлиц в республике.

    Ранее оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу и два моста, используя тракторы, в ответ на задержание четырех человек после нападения на депутата. Абхазский парламент в понедельник принял проект о строительстве многофункциональных комплексов, который влияет на соглашение с Москвой о деятельности российских юрлиц в республике.

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    13 ноября 2024, 00:01 • Новости дня
    Хуситы атаковали ракетные эсминцы США в Красном море

    Йеменские хуситы атаковали эсминцы USS Spruance и USS Stockdale восемью дронами в Баб-эль-Мандебском проливе

    Tекст: Максим Попов

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» совершили атаку на два американских эсминца, проходивших через стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив, но корабли избежали повреждений, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    По словам Райдера, корабли подверглись нападению восемью беспилотными летательными аппаратами, пятью противокорабельными баллистическими ракетами и тремя противокорабельными крылатыми ракетами. Все угрозы были успешно нейтрализованы, передает ТАСС.

    Представитель Пентагона подчеркнул, что ни один из эсминцев не получил повреждений, а экипаж остался невредим. Американские военные силы продолжают контролировать обстановку в регионе.

    Ранее хуситы заявляли об атаке на американский авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море.

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    12 ноября 2024, 01:11 • Новости дня
    США нанесли удары по иранским группировкам в Сирии

    Вооруженные силы США атаковали девять целей проиранских группировок в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Американские ВВС нанесли удары по девяти объектам, связанным с проиранскими группировками в Сирии, в ответ на недавние нападения на американский персонал в регионе, говорится в сообщении центрального командования Пентагона.

    Отмечается, что удары были направлены на снижение боевых возможностей этих группировок. Основная цель операции – предотвратить дальнейшие нападения на силы США в регионе, передает ТАСС.

    Напомним, накануне военная база Вооруженных сил США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу. Как сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на свои источники, нападение произошло на объект, расположенный в районе нефтяного месторождения Эль-Омар. В результате обстрела на территорию военной базы упало пять ракет.

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    12 ноября 2024, 13:53 • Новости дня
    Россия, Иран и Турция осудили удары Израиля в Сирии

    Россия, Иран и Турция осудили военные действия Израиля в Сирии и Газе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия, Иран и Турция выступили с осуждением израильских ударов в Сирии и массовых убийств в Газе, подвергнув критике действия Израиля как нарушающие международное право, говорится в совместном заявлении трех стран по итогам 22-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

    Как передает ТАСС, страны считают, что эти действия Израиля нарушают международное право, подрывают суверенитет и территориальную целостность Сирии. В документе подчеркивается, что такие удары дестабилизируют регион и увеличивают напряженность.

    Также Россия, Иран и Турция выразили решительное осуждение продолжающихся массовых убийств Израиля в Газе. В совместном заявлении осуждается израильская агрессия в Ливане и на Западном берегу реки Иордан. Страны призвали международное сообщество, включая Совет Безопасности ООН, обеспечить немедленное прекращение огня и гуманитарный доступ в Газу.

    Также в совместном заявлении говорится, что Россия, Иран и Турция договорились провести в России встречу по Сирии в астанинском формате на высшем уровне. Это решение закреплено в итоговом заявлении трехстороннего саммита, состоявшегося 19 июля 2022 года.

    Ранее израильская авиация нанесла удар по зданию на севере Ливана, где находились ливанские и сирийские беженцы, в результате чего погибли 28 человек.

    Кроме того, ВВС Израиля атаковали объекты «Хезболлы» в Ливане, включая штабы и склады оружия в Баальбеке и Тире.

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    14 ноября 2024, 10:12 • Новости дня
    Лаврентьев: Сотрудников ГУР Украины в Сирии ликвидируют как пособников террористов

    Лаврентьев: Сотрудников ГУР Украины в Сирии ликвидируют за помощь террористам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские власти намерены ликвидировать сотрудников ГУР Украины в Сирии, которые вооружают террористов Идлиба, как сообщил спецпредставитель президента Александр Лаврентьев.

     Он подтвердил, что сотрудники ГУР Украины участвуют в вооружении террористов в Идлибе, что требует жесткой реакции, сообщает ТАСС. Лаврентьев подчеркнул: «Все эти люди, которые находятся на территории Сирии, они будут, я думаю и уверен даже в этом, отслежены и ликвидированы как пособники терроризма».

    Лаврентьев отметил, что необходимо называть вещи своими именами: помощь и вооружение радикалов из «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической в РФ и ООН) требуют соответствующих действий. Он указал, что безответственность в таких случаях недопустима, и ответ должен быть жестким.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов установил контакты с целью «покупки» сирийских террористов в Сирии, а за этими контактами Киева с сирийскими террористами стоит Британия, которая активно способствует их установлению.

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    11 ноября 2024, 21:50 • Новости дня
    Израиль нанес авиаудар по зданию с беженцами в Ливане

    В результате авиаудара Израиля по зданию с беженцами в Ливане погибли 28 человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    На севере Ливана израильская авиация нанесла удар по зданию, где находились ливанские и сирийские беженцы, в результате чего погибли 28 человек, сообщили СМИ.

    Как пишет NNA, Израиль нанес авиаудар по зданию в поселении Эйн Якуб на севере Ливана. В результате удара погибло 28 человек. В здании находились семьи беженцев из южных и восточных регионов Ливана, а также беженцы из Сирии, передает РИА «Новости».

    По данным агентства, здание было полностью уничтожено. Погибшие находились там временно, поскольку в своих регионах не могли найти убежища из-за нестабильной обстановки.

    Ранее сообщалось, что на севере Ливана в результате израильского авиаудара погибло 20 человек, среди которых шестеро ранены. В субботу ВВС Израиля атаковали объекты «Хезболлы» в Ливане, включая штабы и склады оружия в Баальбеке и Тире.

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    13 ноября 2024, 09:15 • Новости дня
    Будущий посол США в Израиле призвал к перезагрузке международных отношений

    Будущий посол США в Израиле Хакаби призвал к полной перезагрузке международных отношений

    Tекст: Мария Иванова

    Будущий посол США в Израиле Майк Хакаби заявил о необходимости полной перезагрузки международных и внутренних отношений, отмечает канал Fox News.

    Хакаби, предложенный Дональдом Трампом на должность посла США в Израиле, призвал к «перезагрузке» международных отношений, передает РИА «Новости». Хакаби заявил в эфире телеканала Fox News, что Трамп намерен провести крупные изменения и он рад этому. По его мнению, влияние Трампа уже сказывается на ближневосточном конфликте, поскольку страны региона меняют свои поведенческие стратегии в ожидании нового лидера.

    Дональд Трамп, который уже занимал пост президента США, выиграл президентские выборы 5 ноября. Он стал вторым в истории страны человеком, вернувшимся в Белый дом после перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис признала свое поражение и поздравила Трампа с победой.

    По данным Decision Desk, республиканцы сохранят контроль над палатой представителей и большинством в сенате, что обеспечит им контроль над законодательной и исполнительной ветвями власти до промежуточных выборов 2026 года.

    Окончательное решение по кандидатам будет принято после заседания коллегии выборщиков 17 декабря, а новый состав конгресса утвердит результаты голосования 6 января. Инаугурация Трампа состоится 20 января, после чего он официально вступит в должность.

    Накануне стало известно, что Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новое Министерство эффективности правительства США при администрации Дональда Трампа для сокращения бюрократии и избыточных расходов. Дональд Трамп также выбрал телеведущего и ветерана Пита Хегсета на пост министра обороны США, кроме того он решил назначить конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности в своей будущей администрации.

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    13 ноября 2024, 03:59 • Новости дня
    Россия выразила надежду на изменение политики США на Ближнем Востоке при Трампе

    Россия рассчитывает на изменение политики США при Трампе на Ближнем Востоке

    Tекст: Максим Попов

    Россия надеется на корректировку политики США на Ближнем Востоке при новой администрации Дональда Трампа, заявил Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

    По словам Лаврентьева, в Москве осознают тесные отношения между США и Израилем, однако считают необходимым решать вопросы комплексно. Он подчеркнул важность стабилизации ситуации в регионе, чтобы избежать ее дальнейшей эскалации, передает РИА «Новости».

    «От этого никуда не уйдешь. Но, прежде всего, конечно, надо стабилизировать ситуацию вообще в регионе», – сказал Лаврентьев, указывая на необходимость предотвращения масштабных конфликтов в будущем.

    До этого Россия выразила поддержку проекту резолюции ООН по Газе, инициированному десятью непостоянными членами, с требованием немедленного прекращения огня.

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    13 ноября 2024, 02:20 • Новости дня
    Израильские ВВС атаковали здание медцентра «Хезболлы» в Ливане

    Израильские самолеты нанесли удар по медицинскому центру движения «Хезболла» в Бейруте

    Tекст: Максим Попов

    Израильские истребители атаковали объект шиитской организации «Хезболла» в Бейруте, предупредив жителей.

    По информации из источника в службе гражданской обороны, целью атаки стал медицинский центр шиитской организации «Хезболла».

    Атака началась через пять минут после предупреждения, которое израильское командование направило жителям южных кварталов Бейрута. «Налет начался через пять минут после предупреждения, направленного израильским командованием жителям южных кварталов», – приводит ТАСС слова источника.

    Также сообщается, что ракета поразила здание Дар-эль-Хура, где находится исламский медицинский центр, принадлежащий движению. Ранее в квартале Харет-Хорейк, который также подвергся авиаударам, прозвучали несколько взрывов.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что именно он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение «Хезболла», в результате которой в Ливане взорвались сотни пейджеров.

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    13 ноября 2024, 13:12 • Новости дня
    Радикалы Газы опубликовали видео с якобы заложником из России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Сарая аль-Кудс» в секторе Газа показала видео с заложником Александром Труфановым, который представился российским гражданином и заявил о тяжелых условиях содержания.

    Мужчина на видеозаписи сообщил, что находится в тяжелом положении. Он заявил, что практически лишен доступа к еде, воде и электричеству, передает ТАСС.

    По его словам, его жизнь «постоянно подвергается опасности» из-за интенсивных бомбардировок, которые происходят в анклаве.

    В октябре постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отмечал важность немедленного прекращения боевых действий в Газе для создания условий политико-дипломатического урегулирования и освобождения заложников.

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    13 ноября 2024, 20:10 • Новости дня
    В результате ударов Израиля по Ливану за сутки погибли 78 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки из-за израильских авиаударов на ливанской территории погибли 78 человек, 122 получили ранения, сообщило ливанское министерство здравоохранения.

    С начала израильских атак число жертв авианалетов в Ливане увеличилось до 3365 человек, различные ранения получили 14 344 человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на ливанское ведомство.

    До этого в понедельник израильская авиация нанесла удар по зданию на севере Ливана, где были ливанские и сирийские беженцы. Погибли 28 человек. Россия, Иран и Турция осудили удары Израиля по Сирии, сектору Газа и Ливану.

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    13 ноября 2024, 13:53 • Новости дня
    Блинкен сообщил о достижении Израилем целей в конфликте с ХАМАС

    Блинкен призвал к завершению войны после достижения Израилем целей в Газе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль достиг своих целей в борьбе с ХАМАС в секторе Газа и настало время сосредоточиться на урегулировании конфликта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, Израилю удалось уничтожить военный потенциал радикального палестинского движения в секторе Газа и ликвидировать руководство группировки, передает ТАСС.

    По словам Блинкена, Израиль ранее заявил о необходимости полного уничтожения военного потенциала ХАМАС и ликвидации его лидеров, ответственных за нападение 7 октября 2023 года. Госсекретарь подчеркнул, что эти задачи уже выполнены, поэтому пришло время завершить войну.

    Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации члена политбюро ХАМАС Иззэддина Кассаба на юге сектора Газа.

    Между тем палестинское движение ХАМАС усиливает дипломатические усилия, включая визиты в Россию, Турцию и Катар, для прекращения израильских военных действий в секторе Газа, с акцентом на северные регионы анклава.

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    13 ноября 2024, 12:51 • Новости дня
    Песков: Россия помогает в урегулировании конфликта Израиля и Ливана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона активно работает над урегулированием конфликта между Израилем и Ливаном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Комментируя сообщения прессы о том, что Израиль и Ливан якобы вскоре могут договориться прекратить боевые действия, Песков заявил, что ему нечего сказать по этой теме, передает ТАСС.

    «Россия продолжает занимать весьма ответственную позицию, мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы способствовать прекращению огня», – отметил он.

    Ранее глава МИД Израиля Гидеон Саар сообщил о «некотором прогрессе» на переговорах по прекращению огня в Ливане. После него новый израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что прекращения огня не будет до достижения всех целей войны.

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      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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