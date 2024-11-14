Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.8 комментариев
Израильские ВВС атаковали центральный район Дамаска
Израильская боевая авиация в четверг совершила атаки на районы Маззе и Кудсея в центре сирийской столицы, сообщают информационные агентства.
Причиной взрывов в Маззе, по предварительным данным, стали атаки Израиля с воздуха, передает РИА «Новости» со ссылкой на SANA.
В результате удара по Маззе ликвидирован один из командиров проиранских сил сопротивления, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.
Отмечается, что израильские ВВС также атаковали жилой дом в районе Кудсея в сирийской столице. Кроме того, ракеты выпущены также по зданию в предместье Кудсая, которое расположено на старом шоссе Дамаск – Бейрут возле горы Касьюн.
До этого в понедельник израильская авиация нанесла удар по зданию на севере Ливана, где были ливанские и сирийские беженцы. Погибли 28 человек. В среду из-за израильских авиаударов на ливанской территории погибли 78 человек.