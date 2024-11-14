Израильские ВВС атаковали центральный район Дамаска

Tекст: Алексей Дегтярев

Причиной взрывов в Маззе, по предварительным данным, стали атаки Израиля с воздуха, передает РИА «Новости» со ссылкой на SANA.

В результате удара по Маззе ликвидирован один из командиров проиранских сил сопротивления, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

Отмечается, что израильские ВВС также атаковали жилой дом в районе Кудсея в сирийской столице. Кроме того, ракеты выпущены также по зданию в предместье Кудсая, которое расположено на старом шоссе Дамаск – Бейрут возле горы Касьюн.

До этого в понедельник израильская авиация нанесла удар по зданию на севере Ливана, где были ливанские и сирийские беженцы. Погибли 28 человек. В среду из-за израильских авиаударов на ливанской территории погибли 78 человек.