Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.2 комментария
В результате ударов Израиля по Ливану за сутки погибли 78 человек
В последние сутки из-за израильских авиаударов на ливанской территории погибли 78 человек, 122 получили ранения, сообщило ливанское министерство здравоохранения.
С начала израильских атак число жертв авианалетов в Ливане увеличилось до 3365 человек, различные ранения получили 14 344 человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на ливанское ведомство.
До этого в понедельник израильская авиация нанесла удар по зданию на севере Ливана, где были ливанские и сирийские беженцы. Погибли 28 человек. Россия, Иран и Турция осудили удары Израиля по Сирии, сектору Газа и Ливану.