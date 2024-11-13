В результате ударов Израиля по Ливану за сутки погибли 78 человек

Хуситы атаковали американский авианосец

Хуситы заявили об ударе по авианосцу США и эсминцам в Красном море

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, удары были произведены с использованием крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников. По словам военного представителя хуситов Яхьи Сарии, удары по авианосцу и эсминцам были нанесены в ответ на подготовку Америкой враждебных операций против Йемена.

«Это было сделано с использованием крылатых ракет и беспилотников, в то время как американский враг готовился к проведению враждебных операций против нашей страны», – заявил он.

На данный момент официальные представители США не комментировали заявления хуситов. Подобные инциденты в регионе усиливают напряженность и создают потенциальные угрозы для безопасности международного судоходства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители хуситов из движения «Ансар Аллах» заявили об атаке беспилотников «Яффо» на жизненно важный объект в Тель-Авиве в рамках операции военно-воздушных сил Йемена. Хуситы произвели удар гиперзвуковой ракетой «Палестина-2».

Другая атака была осуществлена по авиабазе Неватим в районе Негев на юге оккупированной Палестины также с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2».