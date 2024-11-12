Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.8 комментариев
Россия, Иран и Турция осудили удары Израиля в Сирии
Россия, Иран и Турция осудили военные действия Израиля в Сирии и Газе
Россия, Иран и Турция выступили с осуждением израильских ударов в Сирии и массовых убийств в Газе, подвергнув критике действия Израиля как нарушающие международное право, говорится в совместном заявлении трех стран по итогам 22-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.
Как передает ТАСС, страны считают, что эти действия Израиля нарушают международное право, подрывают суверенитет и территориальную целостность Сирии. В документе подчеркивается, что такие удары дестабилизируют регион и увеличивают напряженность.
Также Россия, Иран и Турция выразили решительное осуждение продолжающихся массовых убийств Израиля в Газе. В совместном заявлении осуждается израильская агрессия в Ливане и на Западном берегу реки Иордан. Страны призвали международное сообщество, включая Совет Безопасности ООН, обеспечить немедленное прекращение огня и гуманитарный доступ в Газу.
Также в совместном заявлении говорится, что Россия, Иран и Турция договорились провести в России встречу по Сирии в астанинском формате на высшем уровне. Это решение закреплено в итоговом заявлении трехстороннего саммита, состоявшегося 19 июля 2022 года.
Ранее израильская авиация нанесла удар по зданию на севере Ливана, где находились ливанские и сирийские беженцы, в результате чего погибли 28 человек.
Кроме того, ВВС Израиля атаковали объекты «Хезболлы» в Ливане, включая штабы и склады оружия в Баальбеке и Тире.