Израиль атаковал объекты «Хезболла» в Ливане

ВВС Израиля нанесли удары по штабам и складам «Хезболла» в Тире и Баальбеке

Tекст: Мария Иванова

ВВС Израиля атаковали военные объекты организации «Хезболла» в Ливане, сообщила армейская пресс-служба. Удары были нанесены в районах Баальбека на востоке и Тира на юге страны. Эти города являются стратегически важными для «Хезболлы», так как там расположены штабы и склады оружия, отмечает ТАСС.

Израильская армия уточнила, что целью ударов стали объекты, используемые для террористической деятельности. В частности, были атакованы оперативные штабы и склады вооружения. Израиль активно противостоит «Хезболле», считая ее угрозой для своей безопасности.

Напряженность в регионе сохраняется, и эти удары могут привести к эскалации конфликта между Израилем и «Хезболлой». Ливанские власти пока не прокомментировали последние действия Израиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, шиитское движение «Хезболла» готово сражаться до прекращения огня Израилем, заявил его генсек шейх Наим Касем в обращении к ливанцам.

Ранее Вооруженные силы Израиля на юге Ливана провели операцию по ликвидации регионального командира «Хезболлы» Хуссейна Абд аль-Халима Харба, ответственного за ракетные обстрелы Галилеи. Затем в Израиле из-за ракетных пусков из Ливана были активированы сирены воздушной тревоги, в том числе в Тель-Авиве.