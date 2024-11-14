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Израильская авиация за сутки атаковала более 100 целей в Ливане и Газе
Армия обороны Израиля провела воздушные удары по более чем 100 целям в Ливане и секторе Газа, включая склады с оружием и ракетные установки, угрожающие безопасности страны.
Израильская авиация за последние сутки нанесла более 100 ударов по целям в Ливане и секторе Газа, сообщает ТАСС. Целями атак стали военные объекты, включая склады с оружием и ракетные установки, которые могли угрожать израильской территории. Также удары были направлены на командные пункты и другие объекты инфраструктуры.
За прошедшую неделю израильские военные уничтожили более 140 ракетных установок в ходе операций на юге Ливана. Эти установки представляли непосредственную угрозу для граждан Израиля и войск Армии обороны Израиля. Среди них были пусковые установки, использовавшиеся для недавнего обстрела северных и центральных районов Израиля.
В результате воздушных атак и наземных боев израильские войска ликвидировали более 200 участников вооруженных формирований «Хезболла». По словам израильских военных, эти действия способствуют ослаблению способности «Хезболлы» проводить террористические атаки из Южного Ливана. Армия обороны Израиля намерена продолжать операции, чтобы предотвратить любую угрозу для своей страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС нанесли удар по зданию медцентра «Хезболлы» в Ливане, а также израильская авиация атаковала здание на севере Ливана, где находились ливанские и сирийские беженцы, в результате чего погибли 28 человек.