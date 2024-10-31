Армия Израиля атаковала объекты «Хезболлы» в Сирии

Израильские ВВС нанесли удары по складам с оружием «Хезболлы» в сирийском Эль-Кусейре

Tекст: Дмитрий Зубарев

Во вторник, 31 октября, израильские ВВС совершили авиаудары по объектам ливанской шиитской организации «Хезболла» в Сирии, сообщает ТАСС. Целями атак стали склады с оружием и командные пункты, принадлежащие подразделениям «Радван». Эти объекты располагаются в сирийском городе Эль-Кусейра, который находится неподалеку от границы с Ливаном.

Армия обороны Израиля подчеркнула, что удары были направлены на подрывание военной инфраструктуры, принадлежащей «Хезболле». Пресс-служба армии заявила: «Мы будем продолжать действовать против террористических угроз, исходящих из Сирии и Ливана, чтобы защитить наших граждан».

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС нанесли удары по жилым домам в секторе Газа, израильские танки обстреляли больницу в Газе, а также Израиль атаковал восток Ливана, в результате чего погибли 67 человек.