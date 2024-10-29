  • Новость часаИзраильские ВВС нанесли удары по жилым домам в секторе Газа
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Эй, вы, осторожней с Россией!

    Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на соединение и скрепление всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему страны БРИКС спокойно реагируют на украинский вопрос

    Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис БРИКС показал уважение России к суверенитету

    Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.

    7 комментариев
    29 октября 2024, 03:25 • Новости дня

    Израильские ВВС нанесли удары по жилым домам в секторе Газа

    Израильские ВВС нанесли удар по сектору Газа, погибли не менее семи палестинцев

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаудара израильских ВВС по жилым домам в Бейт-Лахии на севере сектора Газа погибли не менее семи палестинцев, а также сообщается об интенсивных танковых атаках и артиллерийском обстреле лагеря беженцев Джабалия.

    Израильские ВВС нанесли серию ударов по жилым домам в Бейт-Лахии, городе на севере сектора Газа. По данным источника, в результате авиаударов погибли не менее семи палестинцев, передает ТАСС

    Кроме авиаударов, в регионе наблюдаются интенсивные танковые атаки и артиллерийские обстрелы. В частности, обстрелу подвергся лагерь беженцев Джабалия, также расположенный на севере сектора Газа.

    Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после инцидента 7 октября прошлого года, когда боевики ХАМАС проникли из сектора Газа в Израиль. Этот рейд сопровождался убийствами израильских граждан и захватом заложников. Израиль в ответ начал военную операцию, направленную на уничтожение инфраструктуры ХАМАС и освобождение похищенных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в секторе Газа за сутки в результате действий израильской армии погибли 55 палестинцев, а 132 человека получили ранения.

    ВВС Израиля также нанесли авиаудары по лагерю беженцев Джабалия, что привело к гибели и ранениям десятков палестинцев, при этом было сообщено о бомбардировке не менее 10 жилых домов, в результате чего около 150 человек были убиты или ранены.

    Кроме того, израильские ВВС совершили более 30 налетов на населенные пункты восточного Ливана, в результате которых погибли 67 человек и около 100 получили ранения, а спасательные работы продолжаются.

    26 октября 2024, 07:58 • Новости дня
    Иран оценил результаты нападения Израиля

    Иран заявил об «ограниченном ущербе» в результате ударов Израиля

    Иран оценил результаты нападения Израиля
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Атака Израиля на Иран нанесла «ограниченный ущерб» некоторым районам исламской республики, сообщили иранские войска ПВО.

    «Этим утром фальшивый режим в целях дальнейшей эскалации предпринял атаку на некоторые военные объекты в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Иранская сторона заявила, что осуществила «успешный перехват и противодействие», но Израиль все же смог причинить «ограниченный ущерб некоторым районам». Отмечается, что сейчас устанавливаются «окончательные масштабы» ущерба. Кроме того, жителей Ирана призвали «не обращать никакого внимания на слухи из вражеских агентств».

    Напомним, Израиль устроил атаку на Сирию и Иран, в которой, по данным СМИ, участвовало свыше 100 истребителей.

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    28 октября 2024, 08:16 • Новости дня
    СМИ: Израиль уничтожил стратегический оборонный потенциал Ирана

    «Галей ЦАХАЛ»: Израиль уничтожил зенитные ракеты и радары Ирана

    СМИ: Израиль уничтожил стратегический оборонный потенциал Ирана
    @ Majid Asgaripour/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВВС Израиля в результате атаки на военные объекты Ирана уничтожили все стратегические оборонные возможности, включая зенитные ракетные комплексы С-300 и радары дальнего обнаружения, оставив Иран с системами ближнего действия, сообщают израильские СМИ.

    Израильские Военно-воздушные силы провели операцию против Ирана, что привело к уничтожению стратегических оборонных возможностей Исламской республики, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Галей ЦАХАЛ». В результате атаки, проведенной 26 октября, были уничтожены все батареи зенитных ракет большой дальности и радары дальнего обнаружения, оставив Иран с системами ПВО ближнего действия отечественного производства.

    По информации израильского армейского радио, основные повреждения батарей были зафиксированы в Тегеране и западной части Ирана, откуда ранее были выпущены баллистические ракеты по Израилю. Источники в Армии обороны Израиля сообщили, что восстановление стратегических ракет класса «земля – воздух» Ирану не удастся в ближайшие два-три года из-за сложности закупок и производства новых систем в текущих условиях.

    Хотя атака затронула возможности по производству новых ракет, существующий арсенал баллистических ракет большой дальности, насчитывающий более двух тысяч единиц, не пострадал. Также отмечается, что отрасль беспилотных летательных аппаратов Ирана не понесла ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес мощный удар по оборонительному потенциалу Ирана, что подтвердил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии памяти жертв октябрьской атаки 2023 года. Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, находящуюся под контролем армии США. Как заявил Axios, Израиль «парализовал» производство ракет в Иране.

    Коментарии (17)
    27 октября 2024, 19:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    26 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    Израиль объявил о завершении атаки на Иран

    ЦАХАЛ сообщил о завершении атаки Израиля на объекты в Иране

    Израиль объявил о завершении атаки на Иран
    @ Al Jazeera English/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля завершила нанесение «точных и целевых ударов» по военным объектам в нескольких районах Ирана, заявил ЦАХАЛ. Журналист Барак Равид со ссылкой на брифинг представителей израильской армии сообщил, что операция Израиля носила кодовое название «Дни покаяния».

    ЦАХАЛ заверил, что израильская авиация «благополучно вернулась домой». «Ответный удар был завершен, миссия была выполнена», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Армия обороны Израиля заявила, что целями удара стали «производства, использовавшиеся для изготовления ракет, которые Иран запускал» по Израилю. В заявлении также указывается, что Армия обороны Израиля нанесла удары по местам размещения ракет класса земля-воздух.

    Журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники рассказал, что «было три волны ударов»: первая – по системе ПРО, вторая и третья – по «базам, где размещены ракеты и беспилотники, а также предприятиям по их производству». Washington Post пишет, что «список целей включает военные объекты, в частности предприятия по производству ракет и объекты ПВО».

    Кроме того, по информации Jerusalem Post, «удары Израиля по радарам в Сирии были направлены на ослепление возможностей» ПВО Ирана, затем произошли «атаки по Тегерану и Кереджу». Удар по Сирии «не дал Ирану возможности собрать информацию о планах Израиля».

    Официальный представитель вооруженных сил Израиля Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ «ответит», если «режим в Иране совершит ошибку и начнет новый виток эскалации».

    IRNA сообщило, что все авиарейсы в Иране отменены до дальнейшего уведомления.

    Напомним, Израиль атаковал Иран и Сирию. СМИ заявили, что в атаке на Иран Израиль задействовал свыше 100 истребителей, в том числе F-35.

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    27 октября 2024, 10:41 • Новости дня
    Иранский депутат призвал изменить ядерную доктрину после ударов Израиля

    Mehr: Иранский депутат Сабагиан призвал изменить ядерную доктрину после ударов Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину Ирана в ответ на удары Израиля, пишет Mehr.

    «В ответ на агрессию сионистского режима и США мы должны рассмотреть возможность получения оборонительного оружия, которое есть у этих задир и агрессоров. Оборонную и ядерную доктрину нашей страны следует пересмотреть», – приводит Mehr слова Сабагиана, передает ТАСС.

    В свою очередь председатель Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф пообещал, что ответ на действия Израиля поступит «несомненно и неизбежно», сообщил гостелеканал Press TV.

    Напомним, Израиль атаковал Иран с подконтрольной США территории в Ираке, при этом субботний удар нарушил производство баллистических ракет в Иране, уничтожив ключевое оборудование, но не задел ядерные объекты.

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    27 октября 2024, 13:32 • Новости дня
    Нетаньяху заявил об ущербе оборонительному потенциалу Ирана от израильского удара
    Нетаньяху заявил об ущербе оборонительному потенциалу Ирана от израильского удара
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль нанес мощный удар по оборонительному потенциалу Ирана, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на церемонии памяти жертв октябрьской атаки 2023 года.

    Израильский удар был «точным и мощным» и достиг всех поставленных целей, заявил Нетаньяху, передает ТАСС. «Мы нанесли мощный удар по оборонительным способностям Ирана и его возможностям производить нацеленные на нас ракеты», – сказал он.

    Напомним, Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США. Агентство Axios сообщало, что израильский субботний удар нарушил производство баллистических ракет в Иране. Иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину Ирана в ответ на удары Израиля.

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    27 октября 2024, 16:13 • Новости дня
    Скончался один из пострадавших при наезде грузовика на остановку в Израиле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Один из пострадавших в результате ЧП с наездом грузовика на остановку в пригороде Тель-Авива скончался в больнице, сообщил 12-й канал израильского телевидения.

    По данным телеканала, смерть констатировали медики больницы «Ихилов», куда был доставлен пострадавший, передает ТАСС.

    Напомним, грузовик на высокой скорости врезался в автобусную остановку у Cinema City Glilot в Тель-Авиве, в результате чего десятки человек получили ранения. Также сообщалось, что ЧП с наездом на остановку произошло рядом с военной базой.

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    28 октября 2024, 15:42 • Новости дня
    В Иране сообщили об устранении ущерба от удара Израиля

    Министр обороны Ирана сообщил об устранении ущерба от удара Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран в кратчайшие сроки устранил последствия израильского ракетного удара, нанесшего незначительный ущерб, заявил министр обороны страны Азиз Насирзаде.

    По его словам, израильский удар причинил Ирану незначительный ущерб, передает ТАСС. Последствия атаки были устранены благодаря собственным ресурсам и научному потенциалу Ирана, подчеркнул министр.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что по оборонительному потенциалу Ирана был нанесен мощный удар. Иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину Ирана в ответ на удары Израиля.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что власти Ирана не разглашают информации о полученном уроне после израильского удара, чтобы не провоцировать в обществе ожидания жестких ответных действий, и разбиралась, почему Иран в ближайшее время не решится вновь атаковать Израиль.

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    26 октября 2024, 11:23 • Новости дня
    Sky News Arabia: Иран отказался отвечать на удар Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Иран через третью страну уведомил Израиль, что не станет отвечать на израильскую атаку, которая последовала за иранским ракетным ударом по Израилю в ответ на убийства ключевых фигур в движениях ХАМАС, «Хезболла» и Корпусе стражей исламской революции.

    Иран через посредника уведомил Израиль о своем нежелании отвечать на атаку, сообщает Sky News Arabia. Решение стало реакцией на израильские удары по военным объектам в Иране, которые были ответом на иранский ракетный удар.

    Армия обороны Израиля 26 октября заявила о нанесении ударов в ответ на «многомесячные непрерывные атаки» со стороны Ирана. 1 октября иранские военные провели массированный ракетный удар по израильской территории, что стало ответом на убийства ключевых лидеров движений ХАМАС, «Хезболла» и Корпуса стражей исламской революции.

    Между тем палестинское движение ХАМАС выступило с заявлением, осуждающим атаку Израиля как нарушение суверенитета Ирана. В документе, опубликованном в Telrgram-канале ХАМАС, говорится о «вопиющем нарушении суверенитета» и эскалации напряженности в регионе. Движение также возложило на израильские власти полную ответственность за последствия этой агрессии, которую поддержали Соединенные Штаты, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские войска ПВО сообщили об «ограниченном ущербе» в результате атаки Израиля на Иран, в ходе которой были нанесены удары по военным объектам. Израиль объяснил свои действия ответом на непрерывные нападения, однако иранские власти считают, что атака была продиктована страхом. Также сообщалось, что посольство России в Тегеране не имеет данных о пострадавших россиянах, и российские загранучреждения работают в штатном режиме.

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    27 октября 2024, 06:45 • Новости дня
    Ядерные объекты Ирана не получили повреждений в результате израильского удара
    Ядерные объекты Ирана не получили повреждений в результате израильского удара
    @ Aeoi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильский удар не задел ядерные объекты Ирана, инспекторы МАГАТЭ продолжают работать, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

    «Ядерные объекты в Иране не задеты, а наши инспекторы продолжают выполнять свои важные обязанности», – заявил Гросси в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Гросси заверил, что инспекторы организации находятся в безопасности. Он призвал к осторожности и заявил о необходимости не допускать действий, которые могут поставить под угрозу безопасность ядерных материалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль устроил атаку на Сирию и Иран. Источник CBS News заявил, что израильская атака ограничилась военными целями, а не ядерными или нефтяными объектами. Иранское агентство ShafaqNA также сообщало, что ядерные и стратегические объекты Ирана не были целями ударов.


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    27 октября 2024, 05:53 • Новости дня
    Axios заявил, что Израиль «парализовал» производство ракет в Иране

    Axios заявил о «парализованном» в результате израильского удара производстве ракет в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Израильский субботний удар нарушил производство баллистических ракет в Иране, уничтожив ключевое оборудование, пишет Axios со ссылкой на источники в Израиле и США.

    Как пишет Axios, израильские силы нанесли удар по 12 «планетарным смесителям», которые использовались для производства твердого ракетного топлива, передает РИА «Новости».

    Источники из Израиля заявляют, что пораженные объекты представляют собой сложное оборудование, не производимое в Иране, а закупаемое за рубежом. По их словам, на восстановление оборудования потребуется минимум год. Несмотря на это, у Ирана остаются значительные запасы ракет.

    Высокопоставленный американский чиновник подтвердил информацию, заявив, что удар «парализовал» иранские возможности по производству ракет.

    Помимо этого, источники из Израиля утверждают, что были поражены четыре батареи ПВО, которые защищали Тегеран, а также ядерные и энергетические объекты инфраструктуры Ирана.

    Западные СМИ со ссылкой на американских экспертов утверждают, что Израиль во время удара по Ирану атаковал военный комплекс Парчин и завод по производству баллистических ракет Ходжир, расположенные рядом с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль устроил атаку на Сирию и Иран, в результате которой, по заявлению иранской стороны, был нанесен «ограниченный ущерб» некоторым районам исламской республики. По данным СМИ, Иран через третью страну уведомил Израиль, что не станет отвечать на израильскую атаку.

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    26 октября 2024, 20:33 • Новости дня
    Израиль атаковал Иран с «подконтрольной США территории» в Ираке

    Генштаб Ирана: Израиль атаковал Иран с «подконтрольной армии США» территории Ирака

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США, сообщил генштаб ВС Ирана.

    Генштаб ВС Ирана сообщил, что израильские самолеты совершили агрессивные действия против Ирана, нарушив международное право. Атака была произведена в субботу утром с территории Ирака, находящейся под контролем американских военных, всего в 100 км от иранской границы, передает ТАСС.

    Президент США Джо Байден отметил, что удары были направлены исключительно по военным объектам на территории Ирана. Байден выразил надежду на отсутствие ответных действий со стороны Тегерана и подтвердил, что Вашингтон был заранее уведомлен о планах Израиля.

    Согласно заявлению Белого дома, ситуация обсуждалась президентом США и вице-президентом Камалой Харрис с командой по национальной безопасности.

    Байден распорядился предпринять все необходимые меры для защиты американских сил и обеспечения безопасности Израиля от возможного ответного удара со стороны Ирана и его союзников.

    Иран через третью страну уведомил Израиль о том, что не станет отвечать на израильскую атаку, которая последовала за иранским ракетным ударом по Израилю.

    Израиль устроил атаку на Сирию и Иран с участием свыше 100 истребителей.

    Иран заявил, что израильская атака нанесла ограниченный ущерб, затронув лишь некоторые районы страны.

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    27 октября 2024, 01:55 • Новости дня
    Иран объявил о праве на ответ после удара Израиля

    Постпредство Ирана при ООН заявило о праве Тегерана на ответ после израильского удара

    Tекст: Антон Антонов

    Иран оставляет за собой право ответить на удар Израиля, сообщило иранское постпредство при ООН и призвало созвать экстренное заседание Совбеза.

    В заявлении постоянного представительства Ирана при ООН говорится, что Иран оставляет за собой право на законный и легитимный ответ «в надлежащее время» на израильские атаки, основываясь на принципах Устава ООН и международного права, передает ТАСС.

    Тегеран осудил «преднамеренный акт агрессии» со стороны Израиля, который, по мнению Ирана, нарушает основные принципы международного права и Устава ООН. Иранская миссия заявила, что действия Израиля угрожают международному миру и безопасности и ведут к дестабилизации региона.

    Иран призвал Швейцарию как председателя Совета Безопасности ООН созвать экстренное заседание по израильским ударам. В заявлении Иран подчеркнул необходимость международного осуждения Израиля за агрессию и привлечения его к ответственности за нарушение международного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, Иран через третью страну уведомил Израиль, что не станет отвечать на израильскую атаку, которая последовала за иранским ракетным ударом по Израилю. Удар по Израилю был вызван убийством ключевых фигур в движениях ХАМАС, «Хезболла» и Корпусе стражей исламской революции.

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    27 октября 2024, 15:33 • Новости дня
    Министр обороны Израиля обсудил с главой Пентагона удары по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава минобороны Израиля Йоав Галант провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, обсудив прицельные удары по иранским военным объектам и подчеркнув важность продолжения сдерживания Ирана.

    Галант проинформировал Остина о результатах атак израильской армии на военные цели в Иране, которые были осуществлены в ответ на недавние нападения Ирана на Израиль, передает РИА «Новости».

    Израильский министр рассказал о прицельных ударах по объектам по производству ракет, ракетным комплексам класса «земля-воздух» и иранским воздушным мощностям. Он отметил, что обсуждались первоначальные оценки успешности этих атак.

    «Ночью министр обороны Йоав Галант поговорил с министром обороны США Ллойдом Остином. Галант информировал его о прицельных ударах израильской армии по военным целям в Иране в ответ на атаки Ирана на Государство Израиль за последние месяцы», – уточняется в сообщении пресс-службы минобороны Израиля.

    Кроме того, Галант выразил благодарность американской стороне за неизменную поддержку Израиля в защите от иранской агрессии, особо отметив размещение в Израиле батарей комплексов ПРО THAAD. Также стороны подняли вопрос о важности продолжения сдерживания иранских сил и их союзников в регионе.

    Напомним, Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль нанес мощный удар по оборонительному потенциалу Ирана.

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    28 октября 2024, 10:28 • Новости дня
    Хаменеи назвал ошибкой израильский удар по военным базам Ирана

    Хаменеи заявил, что израильская атака на Иран была ошибкой

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль допустил ошибку и просчитался, совершив нападение на Иран, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

    Хаменеи заявил, что Израиль ошибся в своих расчетах относительно Ирана.

    «Мы дадим ему понять, какой силой, способностями, инициативой и желанием обладает иранский народ», – цитирует Хаменеи РИА «Новости».

    Ранее Израиль нанес удары по ряду военных баз, расположенных на западе и юго-западе Тегерана, военные центры Корпуса стражей исламской революции, находящиеся в этих районах, не пострадали.

    Также, по информации агентства IRNA, объекты нефтяной промышленности Ирана в результате атаки остались невредимыми.

    Израиль нанес мощный удар по оборонительному потенциалу Ирана, что подтвердил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии памяти жертв октябрьской атаки 2023 года.

    Иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину страны в ответ на удары Израиля.

    По данным СМИ, Иран через третью страну уведомил Израиль, что не станет отвечать на израильскую атаку.

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    26 октября 2024, 10:43 • Новости дня
    Иран счел удар Израиля проявлением страха

    Иранский генерал Резаи назвал израильский удар проявлением страха

    Tекст: Мария Иванова

    Израиль нанес удары по военным объектам в Иране, мотивируя атаку ответом на непрерывные нападения, однако иранские власти считают, что действия Израиля продиктованы страхом, а не стремлением показать силу, заявил секретарь иранского Совета по определению политической целесообразности и экс-командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Мохсен Резаи.

    Генерал Мохсен Резаи выразил мнение, что недавний удар Израиля по Ирану был продиктован скорее страхом, чем демонстрацией силы, передает ТАСС. Он отметил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Израиль пытается убежать с поля боя, а не показать мощь.

    Несмотря на удары Израиля, ситуация в Тегеране и других крупных городах Ирана остается спокойной, как сообщает посольство России в Тегеране. Иранские средства массовой информации отмечают, что жители страны не ощутили последствий атак, а социальная и экономическая инфраструктура не пострадала.

    Армия обороны Израиля заявила, что удары были нанесены в ответ на «многочисленные непрерывные атаки». Военные объекты в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан были подвержены нападению, но ущерб оказался ограниченным. Системы противовоздушной обороны Ирана успешно отразили основной удар.

    Эти события стали продолжением эскалации, начавшейся 1 октября, когда Иран нанес ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых фигур в руководстве движений ХАМАС, «Хезболлах» и КСИР. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее предупредил, что ответные удары будут еще более масштабными, если Израиль продолжит атаковать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака Израиля на Иран нанесла «ограниченный ущерб» некоторым районам исламской республики. Посольство России в Тегеране сообщило об отсутствии данных о пострадавших россиянах после израильских ударов по Ирану, и дипведомство, как и другие российские загранучреждения, работает в штатном режиме.

    В атаке на Иран Израиль задействовал свыше 100 истребителей, в том числе F-35, однако ядерные и стратегические объекты Ирана не были целями ударов.

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    Почему Банк России делает деньги такими дорогими

    Банк России удивил рынок дважды. Тем, что поднял ставку сразу с 19% до 21%, хотя рынок ждал более мягкого повышения. И тем, что фактически прямо заявил: перед Новым годом снова поднимет ставку, и так же жестко – до 23%. Что заставляет Центробанк так сильно закручивать гайки? Подробности

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    Запад жестоко отомстит Грузии в ближайшие дни

    Субботним выборам в парламент Грузии предстоит стать историческими, кто бы на них ни победил. С точки зрения внешнеполитической повестки на кону сразу два очень важных вопроса: вступит ли Грузия в военный конфликт с Россией и потеряет ли Запад Грузию? Решение этих вопросов может обойтись дорогой ценой, вплоть до попытки революции. Подробности

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    ВМФ научился обороне от украинских катеров-камикадзе

    Российский Военно-морской флот испытывает новый способ борьбы с безэкипажными катерами (БЭК) противника на Черноморском театре военных действий. Практика показала, что Черноморский флот научился защищаться от этой угрозы. Как это произошло и почему ключевую роль в этой обороне стала играть авиация? Подробности

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    Запад решился испытать народ Грузии на твердость

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала итоги парламентских выборов якобы из-за фальсификаций. В схожем ключе выступили западные политики, европейские и американские СМИ. Победившая на выборах «Грузинская мечта» настаивает на том, что Зурабишвили лжет. Чем закончится противостояние и кто его главные интересанты? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Камала Харрис проигрывает выборы

      Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого плана победы Зеленского, где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

    • Британию вовремя унизили

      Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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