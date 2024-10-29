Израильские ВВС нанесли удары по жилым домам в секторе Газа

Израильские ВВС нанесли удар по сектору Газа, погибли не менее семи палестинцев

Tекст: Денис Тельманов

Израильские ВВС нанесли серию ударов по жилым домам в Бейт-Лахии, городе на севере сектора Газа. По данным источника, в результате авиаударов погибли не менее семи палестинцев, передает ТАСС.



Кроме авиаударов, в регионе наблюдаются интенсивные танковые атаки и артиллерийские обстрелы. В частности, обстрелу подвергся лагерь беженцев Джабалия, также расположенный на севере сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после инцидента 7 октября прошлого года, когда боевики ХАМАС проникли из сектора Газа в Израиль. Этот рейд сопровождался убийствами израильских граждан и захватом заложников. Израиль в ответ начал военную операцию, направленную на уничтожение инфраструктуры ХАМАС и освобождение похищенных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в секторе Газа за сутки в результате действий израильской армии погибли 55 палестинцев, а 132 человека получили ранения.

ВВС Израиля также нанесли авиаудары по лагерю беженцев Джабалия, что привело к гибели и ранениям десятков палестинцев, при этом было сообщено о бомбардировке не менее 10 жилых домов, в результате чего около 150 человек были убиты или ранены.

Кроме того, израильские ВВС совершили более 30 налетов на населенные пункты восточного Ливана, в результате которых погибли 67 человек и около 100 получили ранения, а спасательные работы продолжаются.