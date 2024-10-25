Израильские авиаудары по Северной Газе убили десятки палестинцев

Израильские ВВС нанесли удар по лагерю беженцев в Джабалии, погибли десятки палестинцев

Tекст: Денис Тельманов

По данным палестинского агентства WAFA, ВВС Израиля в четверг вечером нанесли авиаудары по жилым кварталам лагеря беженцев Джабалия, находящегося на севере сектора Газа. Сообщается о бомбардировке не менее 10 жилых домов, в результате чего около 150 человек были убиты или ранены. Раздельная статистика погибших и раненых пока не опубликована.



Агентство также отмечает, что израильские военные затрудняют работу медицинских и спасательных бригад, препятствуя их доступу к месту происшествия. Это осложняет оказание своевременной помощи пострадавшим и эвакуацию раненых.

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной с октября 2023 года. По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, с начала эскалации конфликта в анклаве погибли 42,8 тыс. палестинцев, а 100,5 тыс. получили ранения.

Обострение конфликта произошло после инцидента 7 октября прошлого года, когда боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля, убив жителей приграничных поселений и захватив заложников. Эти действия привели к началу израильской операции в Газе с целью ликвидации структур ХАМАС и освобождения плененных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия нанесла мощные удары по северу Газы, в результате чего погибли более 80 человек.

Армия обороны Израиля также подорвала верхние этажи жилых домов в лагере Эль-Бурейдж и обстреляла другие лагеря беженцев.

В результате удара израильской ракеты по грузовику агентства БАПОР в городе Дейр-аль-Балах погиб сотрудник Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.