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Израильские авиаудары по Северной Газе убили десятки палестинцев
Израильские ВВС нанесли удар по лагерю беженцев в Джабалии, погибли десятки палестинцев
ВВС Израиля нанесли авиаудары по лагерю беженцев Джабалия, что на севере Газы, что привело к гибели и ранениям десятков палестинцев, сообщает агентство WAFA.
По данным палестинского агентства WAFA, ВВС Израиля в четверг вечером нанесли авиаудары по жилым кварталам лагеря беженцев Джабалия, находящегося на севере сектора Газа. Сообщается о бомбардировке не менее 10 жилых домов, в результате чего около 150 человек были убиты или ранены. Раздельная статистика погибших и раненых пока не опубликована.
Агентство также отмечает, что израильские военные затрудняют работу медицинских и спасательных бригад, препятствуя их доступу к месту происшествия. Это осложняет оказание своевременной помощи пострадавшим и эвакуацию раненых.
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной с октября 2023 года. По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, с начала эскалации конфликта в анклаве погибли 42,8 тыс. палестинцев, а 100,5 тыс. получили ранения.
Обострение конфликта произошло после инцидента 7 октября прошлого года, когда боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля, убив жителей приграничных поселений и захватив заложников. Эти действия привели к началу израильской операции в Газе с целью ликвидации структур ХАМАС и освобождения плененных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия нанесла мощные удары по северу Газы, в результате чего погибли более 80 человек.
Армия обороны Израиля также подорвала верхние этажи жилых домов в лагере Эль-Бурейдж и обстреляла другие лагеря беженцев.
В результате удара израильской ракеты по грузовику агентства БАПОР в городе Дейр-аль-Балах погиб сотрудник Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.