Израиль атаковал восток Ливана, погибли 67 человек

Израильские ВВС нанесли свыше 30 ударов по Ливану, погибли 67 человек

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, израильские ВВС нанесли свыше 30 авиаударов по населенным пунктам долины Бекаа на востоке Ливана. Об этом сообщил губернатор провинции Баальбек-Хермель Бешир Ходр, отметив, что это был самый массированный воздушный удар с начала эскалации в октябре 2023 года.



По словам Ходра, в результате налетов погибли 67 человек, и около 100 получили ранения. Спасательные операции на месте продолжаются, и число жертв может возрасти. Также телеканал Al Jadeed ранее сообщал о более чем 60 погибших, с наибольшим числом жертв в населенных пунктах Будай, Рам, Эль-Алляк и Эль-Хафир.

Атаки стали частью продолжающейся военной эскалации в регионе, вызывая серьезные гуманитарные последствия для местного населения. Долина Бекаа, являясь одним из наиболее уязвимых регионов, снова оказалась в центре военного противостояния.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Хезболла» обстреляла промышленный район Звулун к северу от Хайфы, где находятся военные предприятия компании Rafael, в рамках операции поддержки палестинского народа и защиты Ливана от израильской агрессии.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске около 75 ракет из Ливана, направленных на Верхнюю и Центральную Галилею.

При этом «Хезболлах» согласилось на перемирие с Израилем, если вопрос Ливана станет частью мирных инициатив по Газе.