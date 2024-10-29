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Израиль атаковал восток Ливана, погибли 67 человек
Израильские ВВС нанесли свыше 30 ударов по Ливану, погибли 67 человек
Израильские ВВС совершили более 30 налетов на населенные пункты восточного Ливана, в результате которых погибли 67 человек и около 100 получили ранения, спасательные работы продолжаются.
Как передает ТАСС, израильские ВВС нанесли свыше 30 авиаударов по населенным пунктам долины Бекаа на востоке Ливана. Об этом сообщил губернатор провинции Баальбек-Хермель Бешир Ходр, отметив, что это был самый массированный воздушный удар с начала эскалации в октябре 2023 года.
По словам Ходра, в результате налетов погибли 67 человек, и около 100 получили ранения. Спасательные операции на месте продолжаются, и число жертв может возрасти. Также телеканал Al Jadeed ранее сообщал о более чем 60 погибших, с наибольшим числом жертв в населенных пунктах Будай, Рам, Эль-Алляк и Эль-Хафир.
Атаки стали частью продолжающейся военной эскалации в регионе, вызывая серьезные гуманитарные последствия для местного населения. Долина Бекаа, являясь одним из наиболее уязвимых регионов, снова оказалась в центре военного противостояния.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Хезболла» обстреляла промышленный район Звулун к северу от Хайфы, где находятся военные предприятия компании Rafael, в рамках операции поддержки палестинского народа и защиты Ливана от израильской агрессии.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске около 75 ракет из Ливана, направленных на Верхнюю и Центральную Галилею.
При этом «Хезболлах» согласилось на перемирие с Израилем, если вопрос Ливана станет частью мирных инициатив по Газе.