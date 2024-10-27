«Хезболла» назвала условия для прекращения огня

«Хезболла» готова прекратить огонь при включении Ливана в инициативы по Газе

Tекст: Денис Тельманов

Ливанское шиитское движение «Хезболла» выразило готовность прекратить огонь с Израилем при условии включения ливанского досье в мирные инициативы по сектору Газа, сообщает LBC. Движение согласилось на выполнение положений резолюции СБ ООН 1701, касающейся прекращения огня между Израилем и Ливаном.



Как передает телеканал, спикер парламента Ливана Набих Берри сообщил Катару и Египту о готовности «Хезболлы» «разделить фронты» и принять резолюцию, если урегулирование конфликта в Ливане станет частью инициатив по Газе.

Решение о вооруженном противостоянии обсуждалось в Дохе, где представители Катара, США и Израиля проводят консультации. Египет и Катар планируют встречи с ХАМАС, а катарская делегация посетит Бейрут для уточнения позиции Ливана.

Встреча в Дохе показала положительный сдвиг в переговорах. Наблюдается небольшой прогресс по обмену заложниками между Израилем и ХАМАС, что может способствовать урегулированию конфликта.

Эскалация между «Хезболлой» и Израилем началась после серии взрывов в Ливане в сентябре, в которых «Хезболла» обвинила Израиль. В ответ Израиль начал операцию «Стрелы севера», нанося авиаудары по объектам движения и запуская наземную операцию в приграничных районах Ливана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Хезболла» обстреляла ракетами промышленный район Звулун к северу от Хайфы, где находятся военные предприятия компании Rafael.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске около 75 ракет из Ливана, направленных на Верхнюю и Центральную Галилею.

Кроме того, израильские военные сообщили, что с территории Ливана были запущены около 50 снарядов, часть из которых была перехвачена, а некоторые упали на территории Израиля.

