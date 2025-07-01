Стало известно о планах Нетаньяху встретиться с Трампом в США

Нетаньяху объявил о переговорах с Трампом и командой в Вашингтоне

Tекст: Елизавета Шишкова

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен совершить визит в Соединенные Штаты и встретиться с президентом Дональдом Трампом, сообщил ТАСС.

Он также анонсировал переговоры с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, государственным секретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом.

В ходе заседания кабинета министров Нетаньяху заявил: «Ожидается, что на следующей неделе я отправлюсь в Соединенные Штаты на встречи с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Вэнсом, госсекретарем Рубио, министром обороны Хегсетом, а также Стивом Уиткоффом и министром торговли Говардом Латником».

Он подчеркнул, что эти визиты проходят на фоне «великой победы» Израиля, одержанной в ходе операции «Восстающий лев» против Ирана. По словам премьер-министра, успешная военная операция позволила укрепить позиции страны на международной арене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прилагает максимум усилий для убеждения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в необходимости заключения соглашения о прекращении огня с движением ХАМАС.

Также Дональд Трамп заявил, что судебный процесс в отношении Нетаньяху должен быть немедленно завершен или заменен помилованием.

При этом, по словам экспертов, попытки Дональда Трампа добиться прекращения уголовного преследования Нетаньяху вызвали раскол в Израиле: одни политики считают это вмешательством в независимость суда, другие поддерживают Трампа и Нетаньяху.