Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.2 комментария
Израиль сообщил о запуске 75 ракет со стороны Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске около 75 ракет из Ливана, направленных на Верхнюю и Центральную Галилею.
По информации ЦАХАЛ, часть выпущенных снарядов была успешно перехвачена средствами противовоздушной обороны страны, передает ТАСС. Однако некоторые ракеты достигли своей цели и упали в указанных районах.
На прошлой неделе ливанское движение «Хезболла» осуществило ракетный обстрел израильской военной базы Филон в поддержку палестинских сопротивленцев и в ответ на израильские атаки. Движение также нанесло ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля, расположенной в пригороде Тель-Авива, используя высокоточные ракеты.