«Хезболла» ударило ракетами по израильской базе в Глилот

Ливанское движение «Хезболла» атаковало базу Глилот под Тель-Авивом

Tекст: Мария Иванова

Бойцы ливанского движения «Хезболла» нанесли ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля, передает РИА «Новости». Атака произошла в пригороде Тель-Авива. Как заявила пресс-служба движения, использовались высокоточные ракеты. В заявлении также отмечается, что удар был нанесен по базе, принадлежащей военной разведке 8200.

Кроме того, «Хезболла» сообщила о ночном ракетном ударе по месту скопления израильских военных в поселении Мискафан, которое находится на ливано-израильской границе. Этот удар также был направлен на живую силу армии Израиля, что подчеркивает эскалацию напряженности в регионе.

Эти атаки следуют за недавними обострениями в отношениях между Израилем и Ливаном, где «Хезболла» активно действует, поддерживаемая Ираном. Ситуация в регионе продолжает оставаться нестабильной, что вызывает беспокойство международного сообщества.

Накануне израильская армия подтвердила смерть главы исполнительного совета «Хезболлы» Хашема Сафи ад-Дина, который считался основным претендентом на пост генсека ливанской шиитской организации. А ливанское движение «Хезболла» признало свою ответственность за нападение на дом израильского премьер-министра 19 октября.