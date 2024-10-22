Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
«Хезболла» признала причастность к нападению на дом Нетаньяху
«Хезболла» взяла на себя ответственность за атаку на дом премьер-министра Израиля
Ливанское движение «Хезболла» признало свою ответственность за нападение на дом израильского премьер-министра 19 октября, заявив об этом на пресс-конференции в Бейруте.
Ливанское движение «Хезболла» взяло на себя ответственность за нападение на дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает ТАСС. Это заявление было сделано 22 октября на пресс-конференции в Бейруте главой информационной службы организации Мухаммедом Афифом. Он отметил, что организация полностью отвечает за атаку, совершенную 19 октября.
«Исламское сопротивление берет на себя полную и исключительную ответственность за операцию в Кейсарии и атаку на дом военного преступника Нетаньяху», – заявил Афиф.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в попытке убийства его и супруги после атаки беспилотника в Кейсарии. ВВС Израиля нанесли удар по базе «Хезболлы» в Бейруте, а ливанское движение «Хезболла» осуществило ракетный обстрел израильской военной базы Филон в поддержку палестинских сопротивленцев и в ответ на израильские атаки.