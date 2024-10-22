Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
ВВС Израиля нанесли удар по базе «Хезболлы» в Бейруте
Израиль атаковал базу морских сил «Хезболлы» и склады оружия в Бейруте
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по центральной базе морских сил «Хезболлы» в Бейруте, где находились военные скоростные катера и учебный центр, а также атаковали склады оружия и командные центры в ливанской столице.
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по ключевым объектам шиитского движения «Хезболла» в Бейруте, сообщает ТАСС. В результате операции были атакованы центральная база морских сил организации, склады оружия и командные центры. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила информацию о том, что в числе целей была центральная база военно-морского подразделения «Хезболла», где находились военные скоростные катера и учебный центр.
В официальном заявлении армия Израиля подчеркнула, что катера военно-морского подразделения «Хезболлы» предназначались для атак на израильские военные корабли, а также для поражения морских и стратегических объектов в территориальных водах Израиля. Операция была направлена на предотвращение возможных угроз со стороны «Хезболлы» и обезвреживание их военного потенциала в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ливанского движения «Хезболла» выпустили серию ракет по израильской военно-морской базе «Стелла Марис», расположенной на северо-западе Хайфы. Израильские военные зафиксировали около 180 пусков ракет и снарядов по северу страны со стороны «Хезболлы», в результате чего один человек погиб. Израильские ВВС атаковали объекты «Хезболлы» в Бейруте в ответ на эти действия.