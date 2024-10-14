«Хезболла» атаковала базу израильских ВМС на северо-западе Хайфы

«Хезболла» атаковала ракетами базу ВМС Израиля «Стелла Марис» на севере Хайфы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бойцы ливанского движения «Хезболла» совершили ракетный обстрел базы военно-морских сил Израиля на северо-западе Хайфы, передает РИА «Новости». Инцидент произошел утром, как сообщил источник в пресс-службе движения. Ракетный обстрел был направлен на базу ВМС «Стелла Марис» в 9.30 по московскому времени.

Пресс-служба «Хезболлы» опубликовала заявление, в котором говорится: «Бойцы исламского сопротивления в 9:30 утра (совпадает с московским временем) выпустили серию ракет по базе ВМС «Стелла Марис» на северо-западе Хайфы». Это нападение является частью продолжающегося конфликта между «Хезболлой» и Израилем, который обострился в последние недели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника, запущенного ливанской шиитской организацией «Хезболла» по базе ЦАХАЛ, погибли четверо солдат, семеро получили серьезные ранения. Дроны «Хезболлы» поразили лагерь бригады «Голани» армии Израиля. «Хезболла» поразила израильский бульдозер на юге Ливана.