«Хезболла» поразила израильский бульдозер на юге Ливана

«Хезболла» ракетой поразила израильский бульдозер в районе Рамье в Ливане

Tекст: Денис Тельманов

Военно-информационная служба «Хезболлы» сообщила, что их бойцы поразили управляемой ракетой бульдозер Армии обороны Израиля в районе Рамье на юге Ливана. Инцидент произошел в условиях продолжающихся боевых действий между израильской армией и «Хезболлой», передает ТАСС.



В заявлении движения указано, что ракетный удар был прямым, а также сообщается об обстреле израильской пехоты. В результате этих действий среди израильских военнослужащих есть раненые, хотя точные цифры не называются.

На фоне эскалации конфликта, 23 сентября Израиль начал операцию «Стрелы севера» против формирований «Хезболлах» в Ливане. В рамках этой операции Израиль наносит удары по военным объектам движения, стремясь создать безопасные условия в северных приграничных районах.

Одной из ключевых целей операции было устранение лидеров «Хезболлы», что привело к гибели Хасана Насруллы 27 сентября в Бейруте.

Ранее сообщалось, что в ливанском городе Рас-эн-Накура бойцы «Хезболлы» уничтожили израильский танк Merkava.