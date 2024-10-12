В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.11 комментариев
«Хезболла» поразила израильский бульдозер на юге Ливана
«Хезболла» ракетой поразила израильский бульдозер в районе Рамье в Ливане
Бойцы «Хезболлы» нанесли удар управляемой ракетой по израильскому бульдозеру на юге Ливана, что привело к ранениям среди израильских военнослужащих.
Военно-информационная служба «Хезболлы» сообщила, что их бойцы поразили управляемой ракетой бульдозер Армии обороны Израиля в районе Рамье на юге Ливана. Инцидент произошел в условиях продолжающихся боевых действий между израильской армией и «Хезболлой», передает ТАСС.
В заявлении движения указано, что ракетный удар был прямым, а также сообщается об обстреле израильской пехоты. В результате этих действий среди израильских военнослужащих есть раненые, хотя точные цифры не называются.
На фоне эскалации конфликта, 23 сентября Израиль начал операцию «Стрелы севера» против формирований «Хезболлах» в Ливане. В рамках этой операции Израиль наносит удары по военным объектам движения, стремясь создать безопасные условия в северных приграничных районах.
Одной из ключевых целей операции было устранение лидеров «Хезболлы», что привело к гибели Хасана Насруллы 27 сентября в Бейруте.
Ранее сообщалось, что в ливанском городе Рас-эн-Накура бойцы «Хезболлы» уничтожили израильский танк Merkava.