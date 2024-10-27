«Хезболла» атаковала израильские военные объекты в районе Хайфы и Акко

Шииты обстреляли военные объекты в Израиле в поддержку палестинцев

Tекст: Дмитрий Зубарев

Шиитская милиция «Хезболла» атаковала ряд объектов на севере Израиля, передает ТАСС. В коммюнике организации, размещенном в телеграм-канале, указано, что обстрелу подвергся промышленный район Звулун к северу от Хайфы. «Отряды исламского сопротивления выпустили ракеты большого калибра по району Звулун, где находятся военные предприятия компании Rafael», – говорится в заявлении. Эта операция, как утверждается, направлена на поддержку палестинского народа в секторе Газа и защиту Ливана от израильской агрессии.

Кроме того, в первой половине дня беспилотники «Хезболла» атаковали авиационный завод в промзоне Бар-Лев к востоку от города Акко, а также военный объект в кибуце Кармиэль в Западной Галилее. Шиитские бойцы также использовали реактивные системы залпового огня для обстрела израильских полевых лагерей в окрестностях пограничных поселений Манара, Эль-Маликия и Эль-Мердж.

По данным коммюнике, атаки привели к потерям в живой силе и технике противника. На данный момент официальные израильские источники не подтвердили информацию о последствиях обстрелов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль сообщил о запуске 75 ракет со стороны Ливана, что привело к обострению конфликта в регионе. Ливанское движение «Хезболла» осуществило ракетный обстрел израильской военной базы Филон в поддержку палестинских сопротивленцев и в ответ на израильские атаки. Кроме того, «Хезболла» ударила ракетами по военной базе Глилот под Тель-Авивом, увеличив напряженность на границе между Израилем и Ливаном.