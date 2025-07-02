Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Суд освободил Нетаньяху от допроса из-за визита в США
Нетаньяху освободили от дачи показаний из-за визита в США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет давать показания по делам о коррупции на следующей неделе из-за запланированного визита в Вашингтон.
Окружной суд Иерусалима освободил Биньямина Нетаньяху от дачи показаний на следующей неделе по делам о коррупции в связи с визитом в США, передает ТАСС.
Портал Ynet уточнил, что Нетаньяху должен отправиться в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и спецпосланником Стивеном Уиткоффом.
Нетаньяху ранее сообщил, что планирует провести переговоры с американским руководством 7 июля в Белом доме. Повестка встреч официально не раскрыта, однако ожидается, что основное внимание будет уделено ситуации вокруг Ирана и сектора Газа.
Напомним, генеральный прокурор Израиля предъявил Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием по трем уголовным делам, включая «дело 4 000», в котором речь идет о предоставлении преференций компании «Безек» в обмен на положительное освещение в СМИ. Обвинительные заключения были переданы в суд в январе 2020 года. Нетаньяху неоднократно отвергал их все.