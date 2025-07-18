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Бербок стала рекордсменом в правительстве Шольца по госрасходам на макияж
С начала 2022 года правительство бывшего канцлера Германии Олафа Шольца выделило почти 590 тыс. евро на услуги визажистов и стилистов для членов кабинета, причем министр иностранных дел Анналена Бербок стала рекордсменом по этим расходам.
Правительство Германии во главе с бывшим канцлером Олафом Шольцем потратило не менее 588 тыс. евро на услуги визажистов и стилистов, передает ТАСС. Основная часть средств была направлена на поддержание публичного образа главы МИД Германии Анналены Бербок – только за первый квартал 2025 года она потратила около 21 тыс. евро, что составляет примерно 250 евро в день.
В целом с 2022-го по конец 2024 года расходы на макияж и услуги стилистов составили почти 540 тыс. евро. За январь-март 2025 года дополнительные траты достигли почти 50 тыс. евро, при этом эти данные не включают затраты на одежду, прически и услуги фотографов, так что итоговая сумма может быть выше.
На втором месте по расходам оказался бывший канцлер Шольц, на макияж и стилистов для него было потрачено 13 тыс. евро за первые три месяца 2025 года. Меньше всего бюджетных средств на эти цели потратил экс-вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек – всего 598 евро за этот же период.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России. Словакия заявила, что не будет блокировать этот пакет ограничительных мер. Евросоюз также включил в санкционный список еще 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, и нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» в Индии.