Бербок стала рекордсменом в правительстве Шольца по госрасходам на макияж

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство Германии во главе с бывшим канцлером Олафом Шольцем потратило не менее 588 тыс. евро на услуги визажистов и стилистов, передает ТАСС. Основная часть средств была направлена на поддержание публичного образа главы МИД Германии Анналены Бербок – только за первый квартал 2025 года она потратила около 21 тыс. евро, что составляет примерно 250 евро в день.

В целом с 2022-го по конец 2024 года расходы на макияж и услуги стилистов составили почти 540 тыс. евро. За январь-март 2025 года дополнительные траты достигли почти 50 тыс. евро, при этом эти данные не включают затраты на одежду, прически и услуги фотографов, так что итоговая сумма может быть выше.

На втором месте по расходам оказался бывший канцлер Шольц, на макияж и стилистов для него было потрачено 13 тыс. евро за первые три месяца 2025 года. Меньше всего бюджетных средств на эти цели потратил экс-вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек – всего 598 евро за этот же период.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России. Словакия заявила, что не будет блокировать этот пакет ограничительных мер. Евросоюз также включил в санкционный список еще 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, и нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» в Индии.