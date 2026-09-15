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Хуситы обвинили Саудовскую Аравию в более 50 авиаударах за сутки
ВВС Саудовской Аравии нанесли 52 удара по контролируемым хуситами территориям Йемена, атаковав школы, мосты и дороги в нескольких провинциях, сообщил официальный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.
«Саудовские военные самолеты за последние 24 часа нанесли 52 удара самолетами F-15 и Typhoon, использовавшими авиабазы в городах Хамис-Мушайт и Эт-Таиф», – сообщил Сариа, передает ТАСС. Он добавил, что целями атак стали гражданские объекты, включая школы, мосты и дороги в провинции Таиз.
Кроме того, по словам представителя движения, ударам подверглись другие мирные постройки в провинциях Аль-Джауф, Эль-Байда, Саада и Амран.
Напомним, ВВС Саудовской Аравии атаковали цели у города Зубаб на побережье Красного моря.
В ходе боев за провинцию Таиз саудовские военные самолеты нанесли авиаудар по зданию муниципалитета.
Днем ранее хуситы обстреляли ракетами саудовскую авиабазу имени короля Халеда.