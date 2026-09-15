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Гидрометцентр сообщил о желтом уровне погодной опасности в Подмосковье
Гидрометцентр: В Подмосковье объявлен желтый уровень опасности из-за тумана
В Подмосковье ввели особый режим погодной опасности из-за густого тумана, который ожидается в регионе, сообщили в Гидрометцентре.
Предупреждение об ухудшении видимости объявлено в Подмосковье, передает РИА «Новости». «Желтый уровень погодной опасности из-за тумана объявлен в Московской области», – уточнили синоптики.
Особый режим будет действовать в регионе с полуночи до восьми утра среды, 16 сентября.
Накануне комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о снижении видимости на дорогах до 200 метров.
В конце августа Гидрометцентр уже вводил желтый уровень погодной опасности из-за плотного тумана.
Весной подмосковное управление МЧС фиксировало аналогичное ухудшение метеоусловий.