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Украинский экс-министр Галущенко скрыл аренду квартиры в Швейцарии
Бывший глава Минэнерго Украины Герман Галущенко утаил в декларации дорогостоящую аренду недвижимости за рубежом и получение почти 280 тыс. долларов на обучение детей, сообщила глава антикоррупционного комитета Верховной рады Анастасия Радина.
Обнаруженные нарушения в отчетности чиновника подтвердило национальное агентство по предотвращению коррупции, рассказала Радина, передает РИА «Новости». Выяснилось, что политик скрыл аренду жилья площадью 220 квадратных метров в Швейцарии за 4,5 млн гривен (100,7 тыс. долларов) и денежный перевод на сумму около 12,5 млн гривен (279,9 тыс. долларов).
«Галущенко не задекларировал аренду арестованного дома Захарченко, в котором в ноябре 2025 года его нашли детективы НАБУ», – сообщила депутат. По ее словам, крупную сумму экс-министр получил от гражданина Виктора Артемова на оплату швейцарского образования детей.
Сам обвиняемый заявлял, что не знал о стороннем финансировании, однако следователи полностью опровергли эту версию.
В феврале 2026 года политика арестовали по делу об отмывании денег, а летом за него внесли залог в размере 150 млн гривен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правоохранители задержали бывшего министра при попытке выезда из страны.
Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило Герману Галущенко обвинение в отмывании денег.
В августе украинские политики тайно обсуждали способы скрытного внесения залога за экс-чиновника.