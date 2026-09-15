Украинский экс-министр Галущенко скрыл аренду квартиры в Швейцарии

Tекст: Денис Тельманов

Обнаруженные нарушения в отчетности чиновника подтвердило национальное агентство по предотвращению коррупции, рассказала Радина, передает РИА «Новости». Выяснилось, что политик скрыл аренду жилья площадью 220 квадратных метров в Швейцарии за 4,5 млн гривен (100,7 тыс. долларов) и денежный перевод на сумму около 12,5 млн гривен (279,9 тыс. долларов).

«Галущенко не задекларировал аренду арестованного дома Захарченко, в котором в ноябре 2025 года его нашли детективы НАБУ», – сообщила депутат. По ее словам, крупную сумму экс-министр получил от гражданина Виктора Артемова на оплату швейцарского образования детей.

Сам обвиняемый заявлял, что не знал о стороннем финансировании, однако следователи полностью опровергли эту версию.

В феврале 2026 года политика арестовали по делу об отмывании денег, а летом за него внесли залог в размере 150 млн гривен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правоохранители задержали бывшего министра при попытке выезда из страны.

Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило Герману Галущенко обвинение в отмывании денег.

В августе украинские политики тайно обсуждали способы скрытного внесения залога за экс-чиновника.