Израиль передал Газе тела 15 погибших палестинцев

В секторе Газа подтвердили передачу Израилем тел 15 погибших

Tекст: Тимур Шайдуллин

Израильские военные передали в сектор Газа тела 15 погибших палестинцев. Процедуру провели при посредничестве Красного Креста, передает РИА «Новости».

Сделка по обмену пленными между Израилем и палестинской стороной продолжается, отмечается в сообщении ведомства.

По данным министерства здравоохранения Газы, всего в рамках этой сделки Израиль передал тела 345 погибших. Из них опознать удалось только 99 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 ноября Израиль передал в Газу тела 15 погибших палестинцев в рамках обмена пленными.

Израиль ранее передал палестинской стороне 150 погибших за время конфликта в секторе Газа. Опознать смогли только каждого шестого из них.