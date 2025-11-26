  • Новость часаКабанов: Для России в приоритете русская культура, а не «праздники плова»
    Зачем Румыния хочет стать второй армией на восточном фланге НАТО
    Политолог сказала, как излечить Новороссию и Донбасс от украинской лжи
    Телеведущего Соловьева планировали убить отравленной пиццей
    Су-35С в зоне СВО прижал к земле американские F-16 и французские Mirage
    Минченко призвал не повторять ошибок СССР в национальной политике
    Помощник Путина резко раскритиковал утечки о переговорах с США
    Песков объяснил «севший» голос Путина
    Израиль начал масштабную контртеррористическую операцию в Самарии
    На въезде в Румынию задержали грузовик с деталями БПЛА «Герань-2»
    Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский «Бусификация» на Украине ждет всех, кроме нацистов

    На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.

    6 комментариев
    Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    2 комментария
    26 ноября 2025, 14:45 • Новости дня

    Израиль передал Газе тела 15 погибших палестинцев

    В секторе Газа подтвердили передачу Израилем тел 15 погибших

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках продолжающейся сделки по обмену пленными власти Израиля в очередной раз передали на территорию сектора Газа 15 тел погибших, увеличив их общее число до 345, сообщили в минздраве Газы.

    Израильские военные передали в сектор Газа тела 15 погибших палестинцев. Процедуру провели при посредничестве Красного Креста, передает РИА «Новости».

    Сделка по обмену пленными между Израилем и палестинской стороной продолжается, отмечается в сообщении ведомства.

    По данным министерства здравоохранения Газы, всего в рамках этой сделки Израиль передал тела 345 погибших. Из них опознать удалось только 99 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 ноября Израиль передал в Газу тела 15 погибших палестинцев в рамках обмена пленными.

    Израиль ранее передал палестинской стороне 150 погибших за время конфликта в секторе Газа. Опознать смогли только каждого шестого из них.

    25 ноября 2025, 16:38 • Новости дня
    ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене пеней и штрафов по кредитам для женщин в декрете

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал о внесениив Госдуму проекта закона, предусматривающего отмену штрафов и пеней по кредитам для женщин в отпуске по уходу за ребенком.

    Как передает Ura.ru, новая инициатива ЛДПР предлагает ввести мораторий на начисление штрафов и пеней за просрочку кредитных выплат для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Законопроект уже внесен в Государственную думу. Об этом заявил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий на расширенном заседании партии.

    По словам Слуцкого, изменения должны помочь избежать попадания семей в финансовую зависимость в период снижения доходов при уходе за ребенком. Инициатива коснется как матерей, родивших первого ребенка, так и многодетных.

    Банки, согласно предложению, не смогут начислять дополнительные штрафы или пени по кредитам в период всего декретного отпуска. ЛДПР также продолжает работу над инициативами по снижению кредитного бремени для семей, ранее партия предлагала дифференцированную ставку по семейной ипотеке: 6% за первого ребенка, 3% – за второго, 0% – за третьего и последующих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские парламентарии разработали инициативу об отмене штрафов и пеней по банковским кредитам для граждан в декретном отпуске.

    В России с первого января 2026 года декретный отпуск, вероятно, будет приравнен к трудовому стажу.

    Комментарии (4)
    25 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Самая сильная женщина мира оказалась мужчиной

    NYP: Победительница конкурса «Самая сильная женщина мира» оказалась мужчиной

    Самая сильная женщина мира оказалась мужчиной
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская спортсменка Джэмми Букер, ранее признанная победительницей чемпионата мира по силовому экстриму среди женщин (World’s Strongest Woman), была дисквалифицирована и лишена титула после того, как организаторы выяснили: Букер была рождена мужчиной и не раскрыла этот факт при регистрации.

    Турнир проходил в Арлингтоне, штат Техас, где Букер выиграла с минимальным отрывом у британки Андреа Томпсон благодаря последнему виду соревнования. На церемонии награждения Томпсон публично выразила протест, отказавшись оставаться на пьедестале, и заявила о несправедливости произошедшего, пишет NYP. Позже она добавила: «Я уважаю каждого участника, но честная конкуренция возможна только при равных условиях. Те усилия, которые мы вкладываем, должны быть оценены справедливо».

    Известная чемпионка в силовом экстриме Ребекка Робертс также выразила свою позицию: «Я не испытываю ненависти к трансгендерным людям (ЛГБТ признана экстремистской организацией в России). Каждый заслуживает уважения и права жить своей истиной. Но я не могу молчать, когда под угрозой оказывается честность и будущее женского спорта. Люди, рожденные мужчинами, не должны соревноваться в женских категориях. Поздравляю Андреа Томпсон – для меня она настоящая чемпионка».

    Среди зрителей и спортсменов тема вызвала ожесточенные дебаты. Комментатор и действующий сильнейший мужчина мира Митчелл Хупер заявил: «Этот случай – не повод нападать на конкретных людей, нужно защищать целостность женских соревнований и сохранять человечность ко всем вовлеченным. Организаторы намерены пересмотреть результаты и принять справедливое решение».

    Организаторы турнира пообещали ужесточить критерии допуска на будущих соревнованиях: «Мы придерживаемся принципа инклюзивности, но должны обеспечить честную конкуренцию и сохранить будущее женского спорта».

    По словам организаторов, если бы этот факт был известен до или во время соревнований, Букер не допустили бы к участию среди женщин. Разделение категорий в соревновании создается исключительно по биологическому полу, зафиксированному при рождении.

    В прошлом году у алжирской боксерши Иман Хелиф обнаружили мужские половые признаки и кариотип.

    Комментарии (11)
    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 09:39 • Новости дня
    Чемезов: Су-35С в зоне СВО прижал к земле американские F-16 и французские Mirage
    Чемезов: Су-35С в зоне СВО прижал к земле американские F-16 и французские Mirage
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский многоцелевой истребитель Су-35С «прижал к земле» американские F-16 и французские Mirage, заставив натовские самолеты на Украине летать на предельно малых высотах в тылу, сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    Чемезов заявил, что российский истребитель Су-35С «прижал авиацию противника к земле», передает ТАСС. Он отметил, что американские F-16 и французские Mirage на Украине вынуждены летать на предельно малых высотах в собственном тылу.

    По его словам, Су-35С поражает цели на больших расстояниях, что не позволяет западным истребителям выходить на рубежи пуска своих ракет класса «воздух-воздух». Он подчеркнул, что Су-35С также эффективно действует против зенитных комплексов противника, а российские летчики высоко оценивают характеристики этой машины.

    Чемезов также заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 уже превосходит западные аналоги по ряду характеристик. Он сообщил, что идет глубокая модернизация самолета и усовершенствование его агрегатов, электроники и вооружения. Су-57, по словам главы Ростеха, успешно применялся и в Сирии, и на территории спецоперации на Украине, подтвердив эффективность стелс-качеств в реальных боевых условиях. Чемезов добавил, что критика Су-57 за рубежом связана с конкуренцией, однако иностранные партнеры и российские летчики дают самолету высокие оценки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Чемезов сообщил о возможности применения бомб с универсальными модулями планирования и коррекции на различных самолетах.

    Чемезов заявил, что выпуск артиллерийских снарядов в России вырос вдесятеро.

    Ростех подтвердил свою готовность нарастить производство вооружений и военной техники.

    Комментарии (23)
    25 ноября 2025, 17:18 • Новости дня
    В Госдуме объяснили возможную блокировку Whatsapp

    Депутат Кирьянов: Блокировка WhatsApp – вопрос времени

    В Госдуме объяснили возможную блокировку Whatsapp
    @ Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Массовые сбои WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), фиксируемые по всей стране, и масштабные утечки данных свидетельствуют о нежелании сервиса заботиться о безопасности пользователей. Учитывая отказ компании соблюдать законодательство России, вопрос блокировки мессенджера становится лишь вопросом времени, считает депутат Госдумы Артем Кирьянов.

    Кирьянов в своем Telegram-канале отметил, что проблемы в работе сервиса наблюдаются регулярно и уже перестали быть чем-то неожиданным. По его словам, это происходит на фоне того, что мессенджер демонстрирует «полное пренебрежение к безопасности данных пользователей». Он напомнил о недавней утечке 3,5 млрд номеров телефонов WhatsApp, назвав ее «лишь верхушкой айсберга».

    Депутат подчеркнул, что WhatsApp не исполняет российские законы, игнорирует требования регуляторов, а его материнская компания Meta в России признана экстремистской и запрещена. «На мой взгляд, вышеперечисленных причин достаточно, чтобы крепко задуматься об основаниях работы такого мессенджера в России», – заявил он.

    По словам Кирьянова, у сервиса было достаточно времени, чтобы наладить взаимодействие с российскими ведомствами, однако этого так и не произошло. Он считает, что постоянные сбои, утечки данных и несоблюдение законодательства делают использование платформы «крайне опасным».

    «Блокировка этого сервиса – вопрос времени, и любые отговорки компании здесь не имеют значения. Закон есть закон, и его нужно соблюдать», – резюмировал депутат.

    В октябре Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении WhatsApp и Telegram в России.

    Комментарии (75)
    25 ноября 2025, 21:56 • Новости дня
    Ермак отверг план США из 28 пунктов по Украине

    Ермак назвал предложенный США план из 28 пунктов по Украине неприемлемым

    Ермак отверг план США из 28 пунктов по Украине
    @ Martial Trezzini/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о невозможности принять план США из 28 пунктов, сославшись на «быструю смену обстоятельств и обстановки», сообщает Axios.

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отверг предложенный США план из 28 пунктов по урегулированию ситуации, передает РИА «Новости».

    «Я предлагаю забыть о 28 пунктах. Жизнь меняется так быстро, что сейчас, я думаю, он в прошлом», – назвав этот план «неприемлемым», заявил Ермак.

    По информации Axios, одним из ключевых вопросов обновленного проекта являются гарантии безопасности, которые США и их европейские союзники могли бы предоставить Украине. Ермак пояснил, что, согласно американскому плану, такие гарантии предполагалось закрепить на юридически обязательном уровне.

    Ермак также подчеркнул, что Украина не намерена исключать из конституции положение о стремлении к вступлению в НАТО. При этом он признал, что на данный момент Украина не входит в этот военный союз.

    Ранее Ермак сообщил о планах Владимира Зеленского встретиться с Дональдом Трампом в День благодарения, 27 ноября. Президент США Дональд Трамп отмечал значительный прогресс в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    ABC News сообщал, что Киев принял условия мирного плана США.

    Комментарии (21)
    26 ноября 2025, 10:19 • Новости дня
    ФСБ сорвала попытку СБУ взорвать самолет с российским чиновником

    ФСБ: СБУ завербовала россиянина для взрыва самолета с российским чиновником

    ФСБ сорвала попытку СБУ взорвать самолет с российским чиновником
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    СБУ поручила россиянину собрать данные о ПВО в Московской области и организовать взрыв воздушного судна с высокопоставленным российским чиновником, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    О попытке взорвать самолет с одним из высокопоставленных российских чиновников по указанию СБУ сообщает Lenta.ru.

    ФСБ сообщила, что уроженец Ростова-на-Дону, 1970 года рождения, сам вышел на контакт с иностранной разведкой и предложил свои услуги. Затем по заданию куратора россиянин начал собирать данные о расположении объектов противовоздушной обороны в Московской области и даже применил беспилотник для поиска уязвимых мест в воздушном щите столицы. После сбора необходимых сведений злоумышленник получил задачу совершить подрыв воздушного судна, на борту которого должен был находиться высокопоставленный государственный чиновник.

    Следственное управление ФСБ возбудило уголовные дела по статьям «Государственная измена» и «Организация террористической организации и участие в ее деятельности». Материалы были переданы в суд, где мужчина был признан виновным. Его приговорили к 24 годам колонии строгого режима и назначили штраф в размере 500 тыс. рублей.

    Ранее сотрудники ФСБ предотвратили попытку совершения теракта в православном храме в Калининградской области, задержан подросток.

    ФСБ ранее заявила, что злоумышленники планировали устроить взрыв у могилы родных одного из высокопоставленных чиновников России на кладбище в Москве.

    «Московский комсомолец» сообщил, что покушение на кладбище готовилось на секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу.

    Комментарии (6)
    25 ноября 2025, 17:54 • Новости дня
    Дуров раскрыл семь секретов жизни без болезней
    Дуров раскрыл семь секретов жизни без болезней
    @ Pavel Durov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров поделился советами, как редко болеть.

    В ответ на вопрос пользователя соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) о секрете людей, которые редко болеют, он отметил важность полноценного сна, правильного питания и регулярных физических нагрузок, передает РИА «Новости».

    «Спите 8+ часов, ешьте настоящую пищу, занимайтесь спортом, не нервничайте, никогда не пейте, никогда не курите, никогда не принимайте таблетки», – написал он.

    Ранее Дуров рассказал о собственном опыте голодания.

    Комментарии (14)
    25 ноября 2025, 18:59 • Новости дня
    Космические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»

    В Минобороны сообщили о пуске ракеты «Ангара-12» с космодрома Плесецк

    Космические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Боевой расчет российских космических войск запустил новую легкую ракету «Ангара-12» для вывода аппаратов в интересах Минобороны с космодрома в Архангельской области, сообщает военное ведомство России.

    Ракета-носитель легкого класса «Ангара-12» успешно стартовала во вторник в 16 часов 42 минуты с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает Минобороны России. Пуск был осуществлен расчетом космических войск Воздушно-космических сил в интересах министерства.

    На борту ракеты находились космические аппараты, запущенные в рамках выполнения задач ведомства. В Минобороны подчеркнули, что все этапы запуска, а также действия системы управления ракеты проходили в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ракета с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» была установлена на стартовый комплекс космодрома Байконур.

    Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса «Крона» с управляемой ракетой 9М340 готовится к запуску в серийное производство в 2026 году.

    Россия усиливает собственный арсенал из-за ужесточения мер НАТО в области противоракетной обороны, включая разработку стратегической ракеты «Буревестник», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Комментарии (11)
    26 ноября 2025, 10:39 • Новости дня
    В московском госпитале у ветеранов СВО вымогали деньги

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группа вымогателей, угрожавшая раненным участникам спецоперации и требовавшая с них крупные денежные суммы, изобличена в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    В столичную полицию обратился ветеран СВО, проходивший лечение после получения ранения, он сообщил о вымогательстве, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    Он рассказал, что неизвестные угрожали ему принудительной выпиской из госпиталя и направлением на передовую, если он не передаст им 1 млн рублей наличными.

    Подозреваемых задержали во время передачи денег. Во время обысков у задержанных обнаружили банковские карты, электронные носители информации, а также два предмета, конструктивно схожих с пистолетами, которые сейчас направлены на экспертизу.

    Позже стало известно, что аналогичным образом злоумышленники пытались вымогать еще 300 тыс. рублей у другого раненого ветерана СВО, также находящегося на лечении в том же медицинском учреждении.

    Возбуждены два уголовных дела, они объединены в одно производство. Фигурантам предъявлены обвинения, их арестовали. Устанавливаются дополнительные эпизоды и возможные соучастники противоправной схемы.

    Ранее в Челябинской и Свердловской областях выявили злоумышленников, которые искали кандидатов на военную службу и отправку в зону спецоперации, чтобы присваивать себе их выплаты.

    До этого в Петербурге изобличили мошенников, которые обманным путем обеспечивали отправку граждан в зону спецоперации и присваивали себе их выплаты.

    Комментарии (6)
    25 ноября 2025, 23:08 • Новости дня
    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским

    Трамп: Встреча с Путиным и Зеленским возможна на финальном этапе переговоров

    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским может пройти после того, как соглашение о завершении боевых действий на Украине будет окончательно согласовано или достигнет финальной стадии.

    «Только тогда, когда соглашение о завершении этой войны будет окончательным или на завершающей стадии», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что ждет возможности встретиться с обоими лидерами, и выразил надежду, что она «скоро» состоится. По словам американского президента, в плане США по урегулированию ситуации на Украине осталось всего несколько пунктов, по которым стороны пока не пришли к согласию, передает РИА «Новости».

    Трамп уточнил, что изначальная версия мирного плана США состояла из 28 пунктов, однако документ был скорректирован с учетом предложений Москвы и Киева. Он также выразил надежду на скорое достижение мира: Американский лидер поблагодарил всех за внимание к урегулированию ситуации, подчеркнув важность этого вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разработал план из 28 пунктов по урегулированию ситуации на Украине. Киев и Евросоюз выразили недовольство этим планом и потребовали внести в него изменения. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук перечислил условия американского плана, на которые Киев не согласится. Зеленский заявил о готовности встретиться с Дональдом Трампом для обсуждения плана, но подчеркнул необходимость присутствия на встрече представителей европейских стран.

    Комментарии (3)
    26 ноября 2025, 11:49 • Новости дня
    На въезде в Румынию задержали грузовик с деталями БПЛА «Герань-2»
    На въезде в Румынию задержали грузовик с деталями БПЛА «Герань-2»
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сотрудники румынской пограничной службы обнаружили в фуре, ехавшей из Кишинева, элементы сбитого беспилотника «Герань-2» и контрабандные переносные зенитные ракетные комплексы, сообщила генпрокуратура Молдавии.

    Грузовик с оружейной контрабандой был задержан в ночь на 20 ноября на пункте пропуска Леушень – Албица, передает ТАСС со ссылкой на молдавское ведомство.

    В ходе досмотра пограничники Румынии нашли разобранный двигатель и элементы БПЛА «Герань-2», который, по данным молдавской прокуратуры, был сбит до этого.

    Кроме того, в кузове грузовика обнаружили переносные зенитные ракетные комплексы и запасные части к ним. По официальной информации, все компоненты были доставлены в Кишинев с Украины, откуда затем попытались отправить в Румынию.

    Машина была оформлена как перевозка металлических деталей, однако подозрение вызвало само оформление документов. Молдавская таможня запросила дополнительную проверку автомобиля на рентгене у румынских коллег.

    Возбуждено уголовное дело.

    Ранее в МИД Молдавии вызвали российского посла Олега Озерова после того, как шесть беспилотных летательных аппаратов неизвестного происхождения якобы пересекли молдавское воздушное пространство.

    В Молдавии регулярно находят обломки беспилотников и украинских ракет ПВО. МИД Молдавии заявлял протест России после одного из таких случаев. Российский дипломат заявил, что молдавская сторона не предоставила доказательств пролета или использования российских беспилотников.

    Комментарии (6)
    25 ноября 2025, 23:59 • Новости дня
    Новые регионы России решено избавить от последствий украинской пропаганды

    Стратегия нацполитики: Нужно устранить последствия антироссийской пропаганды в новых регионах

    Новые регионы России решено избавить от последствий украинской пропаганды
    @ Serg Glovny/Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях должны быть устранены последствия антироссийской пропаганды, национализма, неонацизма и религиозной розни, которые там насаждались до воссоединения регионов с Россией, говорится в Стратегии национальной политики до 2036 года.

    Документ особо подчеркивает необходимость «принятия дополнительных мер по укреплению общероссийской гражданской идентичности» и внедрению механизмов функционирования русского языка как государственного. В указе говорится о противодействии неонацизму и попыткам фальсификации истории, передает ТАСС.

    Особое внимание в регионах, которые до свободного волеизъявления их населения в 2022 году находились в составе Украины, как отмечается, нужно уделить «устранению последствий распространения антироссийской пропаганды, национализма, религиозной розни».

    Для достижения этих целей планируется активное вовлечение детей и молодежи из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в проекты, конкурсы и акции всероссийского уровня. Также предусмотрено повышение квалификации преподавателей и работников культуры, которым будет предоставлена методическая поддержка.

    Федеральные органы получат обязанность поддерживать регионы в подготовке стратегических и нормативных документов в сфере национальной политики. Согласно стратегии, к 2036 году число участников всероссийских мероприятий из этих регионов должно составить не менее 2,56 млн человек.

    «Защита русскоязычного населения воссоединенных с Россией территорий, его освобождение от многолетней дискриминации и насилия на этнической и религиозной почве со стороны неонацистского руководства Украины создали условия для восстановления единства исторических территорий Российского государства», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года».

    Комментарии (13)
    25 ноября 2025, 16:50 • Новости дня
    Производитель Jeep предупредил о «необратимом упадке» автопрома в Европе
    Производитель Jeep предупредил о «необратимом упадке» автопрома в Европе
    @ Ariana Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейская автомобильная промышленность сталкивается с серьезными вызовами, предупреждает председатель правления концерна Stellantis Джон Элканн.

    Как пишет Reuters со ссылкой на одного из руководителей компании, «европейской автомобильной промышленности грозит риск необратимого спада», передает РИА «Новости».

    По словам Элканна, сейчас профильные компании уже подготовили пакет предложений, который будет представлен Европейской комиссии. Этот документ включает инициативы, предусматривающие большую гибкость для автопроизводителей в достижении целевых показателей по сокращению выбросов, что должно помочь отрасли преодолеть кризис.

    Stellantis, среди брендов которого – известная марка Jeep, отмечает, что адаптация европейских экологических стандартов важна для выживания и динамичного развития автопрома в ЕС. Компания рассчитывает, что новые предложения поддержат производителей, сохранив при этом приверженность общим климатическим целям региона.

    Европейская ассоциация автопроизводителей ранее сообщила, что по итогам октября продажи новых легковых автомобилей в Евросоюзе увеличились на 6%, составив 917 тыс. экземпляров. В то же время продажи автомобилей Stellantis в октябре выросли на 7,9% в годовом выражении, однако общий результат за январь–октябрь оказался ниже на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Ранее автомобильный холдинг Stellantis, владеющий такими брендами, как Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks и Vauxhall, временно приостанавливает работу некоторых своих заводов в Канаде и Мексике из-за пошлин.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что будет с мировым автомобильным рынком после новых пошлин США.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 11:03 • Новости дня
    CNN сообщил о «значительных трудностях» в переговорах США и Украины по мирному плану
    CNN сообщил о «значительных трудностях» в переговорах США и Украины по мирному плану
    @ IMAGO/ROLANDO ENRIQUEZ/Agencia Prensa-Independien/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская администрация говорит о прогрессе, однако украинская сторона указывает на серьезные разногласия по ключевым вопросам, включая судьбу Донбасса, сообщает CNN.

    Президент США Дональд Трамп заявил об «огромном прогрессе» в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на «несколько оставшихся разногласий», передает CNN.

    Госсекретарь США Марко Рубио после встречи в Женеве также выразил оптимизм, отметив, что оставшиеся вопросы не являются непреодолимыми. Вашингтон утверждает, что Украина уже согласилась на мирное соглашение, и стороны якобы спорят лишь о деталях.

    Однако украинский источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что разногласий остается гораздо больше, чем говорят американские чиновники. Собеседник подтвердил, что по большинству пунктов из опубликованного накануне 28-пунктного мирного плана консенсус достигнут. Тем не менее по трем ключевым вопросам, по его словам, сохраняются серьезные расхождения, которые могут поставить под угрозу саму возможность соглашения.

    Первый спорный вопрос касается территорий Донбасса, контроль над которыми Россия требует отдать под свою администрацию и сделать демилитаризованной зоной. Украинская сторона признает определенный прогресс в обсуждении, однако никаких окончательных формулировок или решений пока не принято.

    «Было бы неправильно говорить, что появилась версия, которую Украина готова принять», – заявил источник.

    Вторым препятствием является американское предложение ограничить численность вооруженных сил Украины 600 тыс. человек, что прописано в мирном плане. Как отмечает собеседник, обсуждается более высокая цифра, и Киев настаивает на дополнительных изменениях, прежде чем согласится ограничить свой военный потенциал.

    Третий принципиальный момент – требование США, чтобы Украина отказалась от стремления вступить в НАТО. Представитель украинской стороны называет это требование неприемлемым, отмечая, что такой шаг стал бы «плохим прецедентом» и фактически предоставил бы России право вето по вопросам западной безопасности. Эти трех позиций касаются главных требований Москвы и считаются «красными линиями» для Киева, что делает поиск компромисса крайне сложным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщила о подготовке ЕС к возможному прекращению помощи США Киеву. New York Times заявила о внесении изменений в мирный план Дональда Трампа после женевских переговоров. Белый дом уточнил, что продолжает тесно работать с Украиной по мирному плану.

    Комментарии (16)
    25 ноября 2025, 15:21 • Новости дня
    Прокуратура: Украденные на фортификациях в Курской области деньги могли вывести в Мексику

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший депутат Курской думы Максим Васильев мог использовать похищенные при строительстве фортификаций средства в Мексике, где, по версии следствия, он появлялся в 2023 году, заявили в прокуратуре Курской области.

    Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, проходящий по делу о крупной растрате средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, мог потратить похищенные деньги в Мексике. Во время судебного заседания гособвинитель напомнил, что Васильев отказался раскрыть, куда именно были потрачены средства, однако подтвердил, что на момент пребывания в Мексике деньги уже были присвоены, сообщает ТАСС.

    В январе 2023 года в Интернете появились видеозаписи, где Васильев с пляжа в Мексике поздравляет с Новым годом. Прокурор добавил, что сын экс-депутата обладает гражданством Мексики, что может значительно облегчить вложение средств в недвижимость и имущество за рубежом.

    Защита Васильева попросила суд направить официальный запрос в пограничную службу ФСБ по Курской области, чтобы получить сведения о его перемещениях в 2022–2023 годах.

    Ранее Васильев признал, что около пяти млн рублей, предназначенных для строительства взводных опорных пунктов, были потрачены им на личные нужды.

    Среди фигурантов уголовного дела также значатся бывшие руководители АО «Корпорация развития Курской области» и региональные чиновники, которым инкриминируют особо крупную растрату и мошенничество при возведении оборонительных объектов на границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Васильев признал участие в хищениях при строительстве фортификаций и принес публичные извинения жителям Курска.

    Ленинский райсуд Курска приговорил руководителя компании «Сиэми» Виталия Синьговского к реальному сроку за растрату средств при строительстве фортификаций. Синьговский получал 5% от суммы договора за контроль обналичивания денег. Эту аферу ему предложил Васильев.

    Синьговский также сообщил, что депутат ДНР Татьяна Бондаренко обналичила около 30 млн рублей при строительстве курских фортификаций.

    Комментарии (13)
    Китайская экономика выигрывает у конкурентов благодаря России

    Целых 20 млрд долларов сэкономил Китай с 2022 года, когда стал еще больше покупать российской нефти вместо ближневосточных конкурентов. Такую оценку озвучил отвечающий за развитие ТЭК в стране Игорь Сечин. Теперь Россия – поставщик номер один. Хотя ближневосточные товарищи вряд ли в обиде. Как Пекин помогает своей экономике? Подробности

    Китай пригрозил Японии войной по праву победителя

    Пекин, разозленный поведением премьера Японии Санаэ Такаити, напомнил соседу о праве применять против него силу, не дожидаясь одобрения Совбеза ООН. Таких угроз руководство Китая не озвучивало еще ни разу, но непосредственность Такаити и ее равнение на Маргарет Тэтчер провоцируют КНР. Строго говоря, она первой захотела повоевать. Подробности

    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем

    «Дальневосточный экспресс» – такое неформальное обозначение получила с недавних пор российская группировка, развивающая стремительное наступление на Гуляйполе (Запорожская область). Почему экспресс назван именно дальневосточным и благодаря каким методам обеспечивается его скорость? Подробности

    Зачем Румыния хочет стать второй армией на восточном фланге НАТО

    Восточный фланг НАТО продолжает милитаризацию. В Румынии заявили о намерении стать второй по силе армией в регионе после Польши. Подобное желание вызывает немало вопросов. Один из них – почему из расчета Бухареста выпала Турция, чьи вооруженные силы значительно сильнее любой другой страны на востоке НАТО? С чем связаны амбиции Румынии и как республика планирует их реализовать? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации