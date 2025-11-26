Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.3 комментария
Израиль передал Газе тела 15 погибших палестинцев
В секторе Газа подтвердили передачу Израилем тел 15 погибших
В рамках продолжающейся сделки по обмену пленными власти Израиля в очередной раз передали на территорию сектора Газа 15 тел погибших, увеличив их общее число до 345, сообщили в минздраве Газы.
Израильские военные передали в сектор Газа тела 15 погибших палестинцев. Процедуру провели при посредничестве Красного Креста, передает РИА «Новости».
Сделка по обмену пленными между Израилем и палестинской стороной продолжается, отмечается в сообщении ведомства.
По данным министерства здравоохранения Газы, всего в рамках этой сделки Израиль передал тела 345 погибших. Из них опознать удалось только 99 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 ноября Израиль передал в Газу тела 15 погибших палестинцев в рамках обмена пленными.
Израиль ранее передал палестинской стороне 150 погибших за время конфликта в секторе Газа. Опознать смогли только каждого шестого из них.