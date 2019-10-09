Трамп назвал вторжение Турции в Сирию «плохой идеей»

США не одобряют военную операцию Турции в Сирии, которая является плохой идеей, заявил президент США Дональда Трампа.

«Сегодня утром Турция, являющаяся членом НАТО, вторглась в Сирию. США не одобряют эту атаку и дали понять Турции, что эта операция – плохая идея», – передает текст заявления Трампа РИА «Новости».

Он также заявил, что США рассчитывают на то, что Турция будет придерживаться обязательств по защите мирных граждан в ходе операции в Сирии. Также, по словам американского лидера, теперь Турция несет всю ответственность за захваченных террористов «Исламского государства*» (запрещено в России).

Американских военных на северо-востоке Сирии сейчас нет, добавил Трамп.

В среду президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале военной операции «Источник мира» в Сирии, которая направлена против курдов и ИГ*.

Города Рас-эль-Айн и Эт-Телль-эль-Абьяд, а также дамба Мансура в провинции Эль-Хасаке подверглись авиаударам турецких военных. Среди мирных жителей появились первые раненые и убитые.

Политолог Семен Багдасаров в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал наиболее вероятный сценарий войны Турции в Сирии.

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