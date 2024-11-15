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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    0 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

    19 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какой мир хочет построить Трамп

    Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.

    12 комментариев
    15 ноября 2024, 21:50 • Новости дня

    Сборная России по футболу обновила рекорд по забитым мячам в одном матче

    Сборная России по футболу обыграла команду Брунея со счетом 11:0 в Краснодаре

    Tекст: Денис Тельманов

    В товарищеском матче в Краснодаре сборная России по футболу одержала победу над командой Брунея со счетом 11:0, установив новый рекорд по количеству забитых мячей в одном матче.

    В ходе матча отличились многие игроки российской команды. Иван Обляков забил два мяча на 1-й и 28-й минутах. Евгений Морозов отправил мяч в сетку на 10-й минуте. Лечи Садулаев, Никита Кривцов, Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой и Александр Черников также отметились голами на протяжении второй половины игры. Матч прошел в Краснодаре в присутствии 26 тыс. зрителей, сообщает ТАСС.

    На 7-й минуте автоголом отличился игрок команды Брунея Нурихван Отман, что также способствовало увеличению счета в пользу России. В завершении игры Алексей Батраков и Арсен Адамов закрепили победу на 79-й и 88-й минутах соответственно.

    Эта победа превзошла предыдущий рекорд матча с Сан-Марино в июне 2019 года, когда российская сборная выиграла со счетом 9:0 в отборочном турнире чемпионата Европы.

    Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов положительно оценил переговоры с УЕФА по возвращению России на международные турниры, однако детали раскрывать отказался.

    На встрече президентов и генсеков федераций большинство членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поддержало участие российских сборных U17 в международных матчах на нейтральных полях. Также на встрече УЕФА большинство членов высказались за возвращение российских юниоров на международные турниры.

    15 ноября 2024, 06:20 • Новости дня
    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО Гетемюллер предложила России сделать три уступки Трампу в переговорах по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России согласиться на три уступки в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявила экс-заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

    «Никому не нужно выходить из этого конфликта с сокрушительным поражением», – приводит слова Гетемюллер РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Первой уступкой, по ее мнению, может стать формулировка в соглашении о прекращении огня, аналогичная случаю Германии после Второй мировой войны. Тогда территориальная целостность Германии была сохранена, а разделение страны на восточные и западные регионы не считалось постоянным.

    Гетемюллер также предложила вторую уступку, связанную с вступлением Украины в НАТО. Она считает, что этот процесс не должен быть «отложен на неопределенный срок», а «проработан в течение неопределенного периода», подчеркивая, что Киеву потребуется долгое время для выполнения необходимых условий.

    Третья уступка, по мнению Гетемюллер, должна касаться возобновления переговоров между Россией и США по вопросам контроля над ядерными вооружениями и стратегической стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что нынешние планы Трампа предполагают заморозку линии фронта на Украине, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, даже «хуже».

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    15 ноября 2024, 14:32 • Новости дня
    Рогов: На стыке ДНР и Запорожья формируется новая военная реальность

    Член ОП Рогов: Успехи ВС России на трех направлениях создают новую реальность на фронте

    Рогов: На стыке ДНР и Запорожья формируется новая военная реальность
    @ Александр Река/ТАСС

    После успехов ВС России на Кураховском, Южно-Донецком и Времевском направлениях на фронте появится новая военная реальность, которая позволит освободить Запорожскую область. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил член ОП Владимир Рогов. Ранее стало известно об освобождении Новодаровки, которая находится на границе ДНР и Запорожья.

    «Ситуация на стыке ДНР и Запорожской области меняется стремительно. В считанные дни российские войска освободили Ровнополь, а затем вошли в село Новодаровка. После этого бойцы ВС России выровняли плацдарм между этими населенными пунктами и освободили Новодаровку, продвинувшись на восток, запад и север», – рассказал Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП.

    По его оценкам, российская армия динамично развивает успех. «Если темпы сохранятся в ближайшую неделю, то можно будет говорить об изменении названия данного направления, потому что Времевка находится уже совсем близко от линии боевого соприкосновения», – отметил собеседник.

    На этом фоне Рогов обратил внимание на объявление украинскими властями принудительной эвакуации жителей Волновахского района. Полный список включает 16 населенных пунктов, таких как Великая Новоселка, Андреевка, Богатырь, Времевка, Зеленый Кут, Золотая Нива, Константинополь, Новый Комар, Новоукраинка, Отрадное, Алексеевка, Петропавловка, Разлив, Славянка, Улаклы, Шевченково.

    Член ОП объясняет решение Киева настроениями жителей этих населенных пунктов. «Когда украинское руководство объявляет эвакуацию – это связано вовсе не с желанием обеспечить безопасность людей, а с осознанием того, что граждане готовы помогать российским бойцам. Они могут передавать нашим, например, координаты подразделений ВСУ, укрепрайонов и так далее», – пояснил спикер.

    Отдельно Рогов остановился на населенном пункте Великая Новоселка. По его оценкам, «все идет к тому, что он окажется в окружении». «Это важный логистический пункт ВСУ на данном направлении. Именно он является отправной точкой для усиления подразделений противника как на восток, так и на запад от него», – указал собеседник.

    «Поэтому потеря этого населенного пункта будет чувствоваться для украинских боевиков достаточно остро. Им придется делать большой крюк. А с учетом зоны огневого контроля со стороны нашей армии, ВСУ утратят возможность оперативно и своевременно перебрасывать свои силы для того, чтобы заткнуть ту или иную дыру на фронте», – подчеркнул Рогов.

    Что касается наступления ВС России в Запорожской области, то собеседник признается: происходящее вызывает у него сдержанный оптимизм. «Освобождение региона в основном сейчас происходит с юга на север. Но после взятия Угледара и затем, когда будет зачищено Кураховское направление, стоит ожидать давления на противника с востока на запад Запорожской области при поддержке с юга. Это, безусловно, ускорит темпы продвижения российской армии», – акцентировал член ОП.

    Он объясняет: российские силы выйдут на оперативный простор. «Речь пойдет о степной местности, где почти нет никаких природных барьеров – рек, гор или лесов. На этом плацдарме – кроме Гуляйполя и Орехово – нет крупных городов. Таким образом, после успехов на Кураховском, Южно-Донецком и Времевском направлениях будут создана новая реальность на фронте. Я думаю, что ВС России нарастят темпы продвижения и освобождения русских земель», – заключил Рогов.

    Ранее Владимир Рогов сообщил об освобождении российскими войсками Новодаровки на Времевском направлении в Запорожской области. «Враг бежал под натиском нашей армии, оставив свои позиции», – заявил он РИА «Новости».

    Новодаровка – село в Запорожской области, которое расположено недалеко от административной границы с ДНР. Ранее Минобороны России сообщило, что военнослужащие группировки войск «Восток» взяли под контроль расположенное восточнее Новодаровки соседнее село Ровнополь.

    Кроме того, Рогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что успехи России на Ореховском, Времевском и Южно-Донецком направлениях позволяют сформировать плацдарм для будущего освобождения Запорожской области.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    15 ноября 2024, 09:30 • Новости дня
    ВСУ предприняли попытку бегства из окружения под Курахово

    ВСУ пытались массово эвакуировать солдат с позиций под Курахово

    ВСУ предприняли попытку бегства из окружения под Курахово
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные Украины пытаются эвакуировать личный состав из окруженных позиций в районе Курахово, сталкиваясь с потерями при отступлении.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины предприняли попытку массово покинуть свои позиции в ряде населенных пунктов к югу и юго-востоку от Курахово, сообщает ТАСС. Российские силовые структуры заявили, что украинские подразделения пытаются вывести своих солдат из Елизаветовки, Ильинки, Анновки и Успеновки.

    Согласно сообщению, ВСУ попали в окружение, и их отступление проходит по простреливаемым дорогам, что делает отступление крайне сложным и сопряженным с потерями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в битве за Курахово обнажилась деградация управления ВСУ, что привело к значительным потерям.

    Эксперт назвал ключевые ошибки ВСУ при обороне Курахово, включая недооценку сил противника и слабую координацию действий.

    В Раде рассказали, что власти в Киеве намерены объяснить украинцам сдачу Курахово стратегической необходимостью и перегруппировкой сил.

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    15 ноября 2024, 11:28 • Новости дня
    На программу «Время героев» за первые часы зарегистрированы более 1 тыс. заявок

    Tекст: Александра Юдина

    За первые восемь часов регистрации на программу «Время героев» поступило более 1 тыс. заявок от участников и ветеранов СВО, что свидетельствует о высоком интересе к обучению.

    В Telegram-канале программы «Время героев» указано, что за первые часы с момента начала регистрации на второй поток более 1 тыс. участников и ветеранов СВО подали заявки.

    14 ноября состоялось заседание Общественного совета этой программы, где было объявлено о начале формирования второго потока обучения на магистерской программе и подведены итоги второго модуля первого потока.

    На сегодня 12 участников первого потока получили новые назначения на ответственные должности. Среди них Артем Жога, Евгений Первышов, Артур Орлов и Алексей Кондратьев, а также другие, готовящиеся к переходу на новые места работы.

    Также стало известно, что руководитель программы «Время героев» Мария Костюк назначена временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области. В ближайшее время ожидается совокупно 46 назначений из числа участников программы.

    Программа «Время героев» нацелена на обучение бойцов и ветеранов СВО и реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии.

    Накануне программа «Время героев» объявила дополнительный набор.

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    15 ноября 2024, 01:00 • Новости дня
    США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ

    Советник Байдена заявил о намерении США и их союзников дать ответ на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ

    США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники ответят скоординированными политическими решениями на якобы имеющее место участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    На вопрос о мерах, которые собираются принять США, Салливан заявил: «Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся в материальной поддержке Украине, иных».

    Американские власти намерены работать над этими мерами совместно со своими союзниками и партнерами в Европе, а также с Японией и Южной Кореей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что около 10 тыс. северокорейских солдат якобы прибыли в Курскую область для участия в боевых операциях против ВСУ.

    В конце октября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных, напомнив о словах президента России Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону. Позднее Песков переадресовал вопрос о солдатах КНДР в Минобороны.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    15 ноября 2024, 13:14 • Новости дня
    Российские военные вошли в центр Курахово

    Гагин: Российские военные вошли в центр Курахово, до окружения остается 5-6 км

    Российские военные вошли в центр Курахово
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные достигли центра Курахово в ДНР, до полного окружения города осталось пять-шесть километров, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, российские военные продолжают активное продвижение на Украине. В центре Курахово в ДНР находятся российские войска, до полного окружения города остаются всего несколько километров, сообщает РИА «Новости». Гагин добавил, что в настоящее время под контролем уже находится почти половина города.

    По словам Гагина, моральное состояние противника значительно ухудшилось, личный состав украинских военных деморализован. Он также отметил, что бои в Курахово являются одними из самых ожесточенных на линии боевого соприкосновения. Российские войска постепенно закрепляются в разных частях города, включая промышленную зону, что усиливает их позиции в регионе.

    Ситуация в Купянске также вызывает внимание, так как российские войска подошли к городу и начинают укрепляться на новых позициях. Гагин подчеркнул, что украинская сторона страдает из-за действий, предпринятых ей в отношении гражданского населения, что еще более осложняет их положение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе конфликта на Украине ВСУ предприняли попытку бегства из окружения под Курахово. Газета ВЗГЛЯД также отмечала, что битва за Курахово обнажила деградацию управления ВСУ.

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    15 ноября 2024, 12:19 • Новости дня
    Ветераны России потребовали отобрать у экс-премьера Касьянова квартиру
    Ветераны России потребовали отобрать у экс-премьера Касьянова квартиру
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Активисты из движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру с требованием изъять у Михаила Касьянова (внесен в список иноагентов) квартиру в Москве стоимостью 700 млн рублей, которую он выставил на продажу.

    Участники движения «Ветераны России» подали обращение в Генпрокуратуру с требованием отобрать у Касьянова его квартиру, расположенную в центре Москвы, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Квартира на Рочдельской улице имеет площадь 427 кв. метров и по документам принадлежит Касьянову и его жене Ирине. Известно, что экс-премьер получил эту недвижимость в начале нулевых как служебное жилье.

    Пара недавно выставила квартиру на продажу, указав цену в 700 млн рублей. Внутреннее убранство квартиры включает дорогие персидские ковры, мраморные элементы и камин. В квартире, помимо спален, находятся библиотека, комнаты для обслуживающего персонала, а также пять санузлов и две лоджии.

    Активисты считают, что недвижимость должна быть изъята в пользу государства, поскольку она была получена в качестве служебного жилья.

    Напомним, в октябре 2023 года Минюст России включил в список иностранных агентов Касьянова, который принимал участие в распространении материалов иностранных агентов и распространял недостоверную информацию о принимаемых властями России решениях.

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    15 ноября 2024, 18:30 • Новости дня
    Кремль: Путин и Шольц обсудили Украину, сотрудничество в энергетике и Ближний Восток
    Кремль: Путин и Шольц обсудили Украину, сотрудничество в энергетике и Ближний Восток
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонные переговоры в пятницу, они обсуждали ситуацию вокруг Украины, сообщили в пресс-службе Кремля. Также были затронуты темы энергетического взаимодействия и ситуация на Ближнем Востоке.

    Политики провели подробный и откровенный обмен мнениями по украинской ситуации, разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

    Путин указал, что продолжающийся кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, Североатлантический альянс создает на украинской территории антироссийский плацдарм и игнорирует интересы России в сфере безопасности. Также при этом попираются права русскоязычных жителей региона.

    «Президент России отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом», – отмечается в сообщении.

    Глава Российского государства указал, что предложения Москвы хорошо известны, они озвучивались еще в июне. «Возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное – устранить первопричины конфликта», – говорится в тексте публикации.

    Также Путин и Шольц поговорили об отношениях двух стран. Российский лидер констатировал их деградацию по всем направлениям из-за недружественного курса властей Германии. Путин констатировал, что Россия всегда выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики, она готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны.

    Кроме того, политики поговорили о ситуации на Ближнем Востоке. Глава Российского государства сообщил Шольцу о том, какие усилия предпринимает Россия для деэскалации и для поиска мирных путей в регионе.

    Путин и Шольц в конце разговора условились, что помощники лидеров продолжат поддерживать связь в дальнейшем.

    Ранее в Германии сообщили, что Шольц в беседе с Путиным выразил поддержку Киеву. До этого сообщалось, что Шольц собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу.

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    15 ноября 2024, 11:22 • Новости дня
    Скачко оценил разрабатываемый Зеленским «план стойкости»

    Эксперт Скачко: Политический банкрот Зеленский штампует нереализуемые планы

    Скачко оценил разрабатываемый Зеленским «план стойкости»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Анонс Владимиром Зеленским «плана стойкости» именно сейчас неслучаен. На повестке вновь тема о возможных выборах на Украине в 2025 году. Поэтому он предлагает украинцам и Западу себя на место руководителя страны якобы в новых условиях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Напомним, «план стойкости» Украины содержит десять пунктов, Зеленский обещал представить их на следующей неделе.

    «Владимир Зеленский продолжает штамповать планы. Все выдвигаемые им инициативы по большому счету не имеют никакого значения, поскольку они не обеспечены ничем, кроме краски, потраченной на печать», – иронично заметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». Киевское руководство собеседник назвал «банкротом». «Власти не способны произвести ничего стоящего, но запросто создают видимость бурной деятельности. Отсюда и такое количество разнообразных планов», – отметил политолог.

    Что касается десяти пунктов «плана стойкости», то анализировать их, по мнению эксперта, не имеет смысла. «Планы определяются не красотой их содержания, а возможностью реализации. У Зеленского таковой нет», – указал спикер. Он подчеркнул: Запад решает, как и под чьим началом будет жить Украина.

    На этом фоне собеседник напомнил о появлении слухов о возможном проведении выборов президента страны в 2025 году. По его мнению, анонс Зеленским «плана стойкости» именно сейчас неслучаен. «Это является косвенным подтверждением того, что он опять предлагает и украинскому народу, и своим западным кураторам себя на место руководителя Украины якобы в новых изменившихся условиях», – полагает эксперт.

    При этом на Западе вряд ли станут вникать в суть плана. «Но такую претензию на продление ярлыка на власть американские и европейские чиновники рассмотрят. Разумеется, если только Зеленский не списан ими окончательно. В этом случае они даже могут номинально поменять пункты, по-иному прописать приоритеты, а возможно, даже сократить, как это было в случае с «формулой мира», – рассуждает политолог.

    Украинцы же холодно встретят новую инициативу Зеленского, прогнозирует собеседник. «Да, те граждане, судьба которых зависит от выплат из бюджета, наворованного из западной помощи, поаплодируют. Что до остальных, они в лучше случае просто его послушают», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о намерении представить на следующей неделе «план стойкости» Украины, состоящий из десяти пунктов. Одним из центральных направлений станет усиление «культурного суверенитета» с акцентом на создание и продвижение отечественного контента. Зеленский считает, что именно культура и искусство станут важными инструментами для укрепления национального духа и привлечения внимания к позиции Киева на международной арене.

    Также «план стойкости» включает положения о безопасности в стране, энергетике и оружии, его производстве и сотрудничестве в этой сфере с партнерами Украины. По словам Зеленского, итоговый документ должен фактически стать пошаговой инструкцией того, как Украине следует использовать свои внутренние возможности для сохранения «устойчивости».

    Напомним, это уже не первый «план», который выдвигает Зеленский за время российской специальной военной операции на Украине. Первой его инициативой была «формула мира», которую Киев рассматривал как единственный приемлемый для себя исход конфликта. Россия отказалась рассматривать документ, а к первому проукраинскому саммиту в швейцарском Бюргенштоке даже Украина и ее союзники сократили «формулу» до трех пунктов из десяти.

    Затем в середине октября этого года Зеленский предложил «план победы», который содержит пункты о приглашении Украины в НАТО, укреплении ее обороноспособности, размещении на украинской территории «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета» для сдерживания России. Если «формулу мира» Запад еще рассматривал и выражал ей поддержку, то «план победы» там фактически отвергли.

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    15 ноября 2024, 09:32 • Новости дня
    Россиянам повысили минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году

    Tекст: Александра Юдина

    В 2025 году россиянам потребуется 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию, что на 1,8 больше, чем в 2024 году, сообщила сенатор Ольга Епифанова.

    По ее словам, минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов для выхода на пенсию в 2025 году составит 30 единиц, передает РИА «Новости».

    Епифанова пояснила, что в 2024 году минимальное количество ИПК составляет 28,2, и оно увеличится на 1,8 единицы.

    Сенатор подчеркнула, что максимальное количество ИПК, которое можно набрать за год, составляет 10 единиц. ИПК начисляются за каждый год работы или другую деятельность, такую как уход за детьми, на лицевой счет гражданина, за которого работодатель выплачивает взносы в Социальный фонд.

    Парламентарий также отметила, что размер взносов работодателя напрямую влияет на сумму ИПК и размер будущей пенсии. Она подчеркнула, что это касается официального трудоустройства и «белой» зарплаты.

    Напомним, в 2024 году россияне должны иметь 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионных балла для выхода на пенсию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане могут рассчитывать на досрочную пенсию при накоплении необходимого трудового стажа, который для мужчин составляет 42 года, а для женщин – 37 лет, как заявил глава Союза пенсионеров Подмосковья и депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

    Коментарии (26)
    15 ноября 2024, 17:02 • Новости дня
    Две девочки украли кота в Москве и сбежали в Крым

    МВД: Похитивших кота в Москве девочек нашли в Алуште и вскоре вернут родителям

    Две девочки украли кота в Москве и сбежали в Крым
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Две девочки, похитившие кота из зоомагазина в Москве, найдены в Алуште и вскоре будут доставлены обратно, где их передадут родителям, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

    Девочек, которым 10 и 12 лет, обнаружили сотрудники МВД Республики Крым. В ближайшее время их вернут в столицу и передадут родителям, передает РИА «Новости».

    По данным  Волк, девочки ушли из дома после кражи кота. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям Управления внутренних дел по Южному округу Москвы удалось установить их местонахождение. Установлено, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.

    Сотрудникам полиции девочки рассказали, что решили прогулять школу и сначала пошли в торговый центр у Киевского вокзала. Затем поехали в торговый центр на Речном вокзале. Там они зашли в два зоомагазина, во втором взяли кота. «Потом кошла сбежала. Поэтому на этом у нас все – с кошками у нас разговор окончен», – заявила сотрудникам полиции одна из девочек.

    Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних планируют провести профилактическую работу с девочками.

    Ранее сообщалось о возвращении в Россию кошки по кличке Кали, которую похитили сектанты ради «предотвращения ядерного взрыва».

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    15 ноября 2024, 20:05 • Новости дня
    Объявлено о прекращении Газпромом поставок газа в Австрию

    Австрийская OMV получила уведомление о прекращении поставок газа от Газпрома с 16 ноября

    Tекст: Денис Тельманов

    Австрийская компания OMV получила уведомление от Газпрома о приостановке поставок газа по австрийскому контракту с 16 ноября 2024 года, что уже вызвало краткосрочный рост цен на газ в Европе.

    Как пишет ТАСС, Газпром приостановит поставки по контракту с OMV Gas Marketing & Trading GmbH с 06:00 по центральноевропейскому времени. В связи с этим цены на газ в Европе краткосрочно выросли на 3%, достигнув 515 долларов за 1 тыс. кубометров, однако затем несколько снизились.

    Ранее OMV выиграла арбитражный спор с «Газпром экспортом», что позволило компании взыскать 230 млн евро за недопоставки газа в Германию. Это решение способствовало ухудшению отношений между сторонами, что привело к текущей ситуации.

    OMV сообщила, что прекращение поставок газа через Украину незначительно повлияет на ее финансовые показатели. В настоящее время компания получает от Газпрома около 5 ТВт-ч газа в месяц, что составляет приблизительно 500 млн кубометров. В годовом выражении это около 60 ТВт-ч, или 6 млрд кубометров газа.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, австрийская компания OMV выиграла зарубежный арбитраж против «Газпром экспорта» на сумму 230 млн евро из-за прекращения поставок российского газа осенью 2022 года.

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    15 ноября 2024, 10:15 • Новости дня
    В Москве подсчитали средний заработок таксистов

    Средний заработок таксистов в Москве достиг 153 тыс. рублей

    В Москве подсчитали средний заработок таксистов
    @ Алексей Белкин/NEWS.ruТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Средний заработок московских таксистов с августа по октябрь составил 153 тыс. рублей, следует из исследования платформ «Мигрант Сервис» и SunCar.

    Аналитики выяснили, что средний заработок таксистов в Москве за период с августа по октябрь 2024 года составил 153 тыс. рублей, передает «Лента.ру».

    В августе и сентябре доходы водителей находились на уровне 151-152 тыс. рублей, а в октябре выросли до 155 849 рублей.

    Эксперты отметили, что для достижения таких доходов таксистам приходится работать в среднем 11 часов в сутки. Они также подчеркнули, что значительная часть заработка уходит на комиссии и сопутствующие расходы. Так, в Москве комиссия таксомоторных парков составляет в среднем три процента, а агрегаторов – около 22%.

    В результате различных затрат, включая аренду автомобиля и топливо, ежемесячные расходы водителей достигают 89 тыс. рублей. Без учета всех этих вычетов их доход мог бы составлять порядка 314 тыс. рублей в месяц.

    Ранее глава Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов сообщил, что в России фиксируется массовый отток водителей. Избежать его, по мнению эксперта, можно лишь путем повышения базового тарифа на пассажирские перевозки. Так, в начале осени он находился в диапазоне от 150 до 200 рублей за поездку, что, по его словам, не позволяет водителям рассчитывать на достойный ежемесячный заработок.

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    15 ноября 2024, 01:53 • Новости дня
    Киев объяснил отказ от создания ядерной бомбы

    Подоляк назвал причиной отказа Киева от создания ядерной бомбы ее неспособность изменить ситуацию на фронте

    Киев объяснил отказ от создания ядерной бомбы
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    От создания ядерного оружия Киев удерживают не репутационные последствия, а невозможность с помощью ядерной бомбы изменить ситуацию на фронте, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

    «Если бы это действительно было решение, которое точно могло бы изменить происходящее на фронте, то можно было бы, несмотря на все юридические и репутационные сложности, идти на это», – приводит слова Подоляка ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Однако, как отметил Подоляк, ядерное оружие не способно гарантировать значительных изменений в текущей ситуации на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алексей Ежак из Национального института стратегических исследований заявил, что Украина способна создать ядерную бомбу, аналогичную сброшенной на Нагасаки, в течение нескольких месяцев.

    Официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Украина соблюдает положения Договора о нераспространении ядерного оружия и не намерена создавать ядерное оружие.

    Украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что его страна должна войти в военный альянс или обладать ядерным оружием. Однако позднее он заверил, что Украина не будет создавать ядерное оружие и в вопросах безопасности нацелена только на вступление в НАТО.

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    15 ноября 2024, 15:02 • Новости дня
    В «Ростелекоме» объяснили нестабильность работы YouTube

    «Ростелеком»: Качество работы YouTube деградирует из-за отказа Google обновить инфраструктуру в России

    В «Ростелекоме» объяснили нестабильность работы YouTube
    @ Danny Moloshok/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Google три года не обновляет и не расширяет в России свое оборудование для кэширования контента YouTube. На этом фоне в работе сервиса фиксируются многочисленные сбои, сказали газете ВЗГЛЯД в пресс-службе «Ростелекома». Ранее сервис Globalcheck сообщил о полной доступности YouTube в России при использовании мобильного интернета.

    «Со стороны «Ростелекома» нет и не было технических ограничений YouTube. Деградация качества трансляций в сервисе обусловлена тем, что Google три года не обновляет и не расширяет в России свое оборудование для кэширования контента (Google Global Cache). Как и другие интернет-провайдеры, мы также фиксируем нестабильную работу этого сервиса, но это происходит по независящим от компании причинам», – сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

    Ранее сервис Globalcheck сообщил о полной доступности YouTube в России при использовании мобильного интернета. По данным портала, это касается всех операторов, представленных в стране. Однако многие пользователи отмечают, что ограничения до сих пор остаются в силе, если использовать WiFi-соединение.

    До этого руководитель киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров во время встречи с Владимиром Путиным поднял вопрос о падении скорости видеохостинга. «Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости... Он выслушал и сказал: «Я разберусь, я посмотрю», – заявил режиссер.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер пообещал Шахназарову изучить данный вопрос. Однако, по его словам, эта проблема не является приоритетной для россиян. Он добавил, что тема возврата нормальной работы платформы не стоит на повестке дня.

    «Позиция хозяина этого сервиса (Google) направлена на то, чтобы не выполнять соответствующие законы РФ. Не выполняя законы, соответственно, компания не меняет, не обновляет необходимое оборудование. Во многом есть такие проблемы», – указал Песков.

    Ранее член ОП Александр Малькевич рассказал газете ВЗГЛЯД о том, почему качество работы YouTube в России продолжает деградировать.

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