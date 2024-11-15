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Сборная России по футболу обновила рекорд по забитым мячам в одном матче
Сборная России по футболу обыграла команду Брунея со счетом 11:0 в Краснодаре
В товарищеском матче в Краснодаре сборная России по футболу одержала победу над командой Брунея со счетом 11:0, установив новый рекорд по количеству забитых мячей в одном матче.
В ходе матча отличились многие игроки российской команды. Иван Обляков забил два мяча на 1-й и 28-й минутах. Евгений Морозов отправил мяч в сетку на 10-й минуте. Лечи Садулаев, Никита Кривцов, Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой и Александр Черников также отметились голами на протяжении второй половины игры. Матч прошел в Краснодаре в присутствии 26 тыс. зрителей, сообщает ТАСС.
На 7-й минуте автоголом отличился игрок команды Брунея Нурихван Отман, что также способствовало увеличению счета в пользу России. В завершении игры Алексей Батраков и Арсен Адамов закрепили победу на 79-й и 88-й минутах соответственно.
Эта победа превзошла предыдущий рекорд матча с Сан-Марино в июне 2019 года, когда российская сборная выиграла со счетом 9:0 в отборочном турнире чемпионата Европы.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов положительно оценил переговоры с УЕФА по возвращению России на международные турниры, однако детали раскрывать отказался.
На встрече президентов и генсеков федераций большинство членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поддержало участие российских сборных U17 в международных матчах на нейтральных полях. Также на встрече УЕФА большинство членов высказались за возвращение российских юниоров на международные турниры.