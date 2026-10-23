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РФБ выразила надежду на возвращение российских баскетболистов на турниры
РФБ рассказала о возможном допуске российских баскетболистов к турнирам
Российская федерация баскетбола (РФБ) ждет решения Международной федерации баскетбола (FIBA) о допуске российских спортсменов к международным турнирам в декабре, сообщил генеральный секретарь РФБ Владимир Дячок.
«Используем все возможности, надеемся на лучшее, в декабре следующее заседание, ждем решения», – заявил Дячок РИА «Новости».
Он отметил, что на заседании в сентябре уже допустили российских судей в баскетболе 5х5, а в следующем году судьи 3х3 выступят в мировом туре. Баскетболисты 3х3 также были допущены индивидуально в сентябре и сейчас успешно выступают в составе других стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр спорта Михаил Дегтярев пообещал возвращение российских спортсменов на турниры с флагом.