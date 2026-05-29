Прокуратура потребовала взыскать с Промеса 8 млн евро по делу о наркотиках

Tекст: Дмитрий Зубарев

Прокуратура Нидерландов требует взыскать с бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса восемь млн евро по делу о контрабанде наркотиков, передает РИА «Новости».

По данным голландской прессы, обвинение считает эти средства незаконно полученной прибылью.

«Прокуратура Нидерландов считает, что Промес заработал восемь млн евро на продаже кокаина. Он должен вернуть эту сумму», – отмечается в публикации газеты Telegraaf. Отмечается, что спортсмен скрывал от налоговых органов доходы от нелегальной торговли.

В пятницу футболист предстал перед судом Амстердама вместе со своим двоюродным братом. На родине в отношении игрока заведены два уголовных дела: о контрабанде наркотиков и о нападении на родственника.

С марта 2024 года бывший спартаковец находился под стражей в Дубае, ожидая решения о возможной экстрадиции. Полиция ОАЭ задержала его 29 февраля 2024 года при попытке вылететь в Россию. Контракт Промеса с московским клубом завершился 30 июня 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Апелляционный суд Амстердама отказал Квинси Промесу в отмене меры пресечения.

Летом 2025 года правоохранительные органы экстрадировали бывшего футболиста «Спартака» из ОАЭ в Нидерланды.

До этого нидерландский суд приговорил спортсмена к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.