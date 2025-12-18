Суд Амстердама отказался освобождать футболиста Промеса

Апелляционный суд Амстердама оставил Квинси Промеса под стражей до суда

Tекст: Тимур Шайдуллин

Апелляционный суд Амстердама отказал футболисту Квинси Промесу в отмене или приостановке меры пресечения, сообщает ТАСС со ссылкой на издание De Telegraaf.

Суд отметил, что имеются достаточные основания для содержания Промеса под стражей, несмотря на его просьбу освободить его досрочно для продолжения профессиональной карьеры и ухода за детьми.

«Суд видит достаточно веские обстоятельства, чтобы оставить Промеса под стражей», – приводит газета слова из судебного решения.

Промес на предварительном слушании заявлял, что возвращение к спорту и забота о семье являются для него приоритетными причинами для освобождения.

Тем не менее, суд посчитал эти аргументы недостаточными и поддержал решение о продлении меры пресечения до начала судебного разбирательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Апелляционный суд Амстердама в июле уже продлил заключение Квинси Промеса, который ожидает судебного разбирательства.

Напомним, в Нидерландах против него заведены два уголовных дела: о контрабанде более 1 тыс. кг кокаина и о нападении на двоюродного брата, за что суд ранее приговорил футболиста к шести и полутора годам лишения свободы соответственно.

Адвокаты Промеса подали апелляции и потребовали дополнительных расследований, а до завершения разбирательства футболист остается под стражей. Промес 20 июня был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды по запросу местной прокуратуры.