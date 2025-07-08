Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.2 комментария
Суд Амстердама оставил футболиста Промеса под стражей
Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес останется под стражей в Нидерландах по решению суда, ожидая разбирательства по двум уголовным делам.
Апелляционный суд Амстердама продлил заключение бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса, ожидающего судебного разбирательства, передает РИА «Новости». Заседание прошло во вторник, после чего было принято решение не отпускать спортсмена под залог или подписку. Промес был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды в конце июня по запросу нидерландской прокуратуры.
В стране против Промеса заведены два уголовных дела: о контрабанде кокаина и о нападении на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама ранее приговорил его к шести годам лишения свободы по первому делу и к полутора годам – по второму.
Адвокаты Промеса подали апелляции на оба приговора, и дела сейчас находятся на рассмотрении в апелляционном суде. До завершения разбирательства футболист останется под стражей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, форвард «Спартака» Квинси Промес подозревался в причастности к контрабанде наркотиков. Прокуратура Нидерландов ранее обвинила его в контрабанде более чем 1 тыс. кг кокаина. Защита Промеса потребовала проведения дополнительных расследований, в том числе допроса свидетелей и изучения мессенджера SkyECC. Промеса экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды для исполнения приговора по уголовным делам.