Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.2 комментария
Защита Промеса потребовала дополнительных следственных действий в суде
Защита Квинси Промеса, бывшего игрока «Спартака», попросила суд Амстердама провести дополнительные расследования, включая допрос свидетелей и изучение мессенджера SkyECC в связи с делом о наркотиках, сообщила адвокат София Хоф после досудебных слушаний в апелляционном суде Амстердама.
Хоф отметила, что защитники желают допросить некоторых свидетелей и получить дополнительную информацию о мессенджере SkyECC. Это связано с утверждением прокуратуры о возможном участии Промеса в обсуждении темы наркотиков, от чего спортсмен отказывается, передает ТАСС.
Суд должен принять решение по просьбе адвокатов до 3 октября. Хоф уверена, что Промес будет оправдан. Пока продолжается юридический процесс, футболист находится в Объединенных Арабских Эмиратах и играет там.
Параллельно обсуждается вопрос экстрадиции Промеса в Нидерланды. По словам официального представителя голландской прокуратуры Доц Краумер, власти ОАЭ ведут работу над этим вопросом. Суд в Дубае может провести слушания по делу о контрабанде наркотиков в ноябре. Голландский суд ранее постановил, что Промес должен отбыть наказание в тюрьме.
Напомним, в июле закончился контракт нидерландского футболиста Квинси Промеса и московского футбольного клуба «Спартак». В мае футболист был освобожден из-под стражи в Дубае. Недавно Промес подписал контракт с клубом «Юнайтед» из Дубая, который выступает во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.