Московское «Динамо» обыграло ЦСКА и возглавило турнирную таблицу РПЛ

Футболисты московского «Динамо» победили ЦСКА со счетом 3:1 в матче 11-го тура

Tекст: Ольга Иванова

Дерби состоялось в Москве и завершилось уверенной победой хозяев. В составе «бело-голубых» мячи забили Константин Тюкавин, Роберто Фернандес и Виктор Окишор. У гостей единственным голом с пенальти отличился Иван Обляков, передает РИА «Новости».

По итогам встречи «Динамо» набрало 25 очков и стало единоличным лидером турнирной таблицы. Отмечается, что команда впервые в своей истории смогла одержать семь побед подряд в рамках чемпионата России.

ЦСКА потерпел первое поражение в текущем сезоне премьер-лиги и на данный момент занимает третье место с 22 баллами. В следующем туре «Динамо» 24 октября встретится в гостях с тольяттинским «Акроном», а армейцы 25 октября сыграют дома со «Спартаком».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу воронежский «Факел» прервал рекордную серию без побед в Российской премьер-лиге.

В четверг ЦСКА всухую обыграл «Ростов» в матче Кубка России по футболу.

В прошлом месяце футболиста армейского клуба дисквалифицировали на четыре матча за толчок судьи.