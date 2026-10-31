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«Краснодар» продлил серию без побед в РПЛ до семи матчей
«Краснодар» проиграл «Родине» в матче 13-го тура РПЛ
Футбольный клуб «Краснодар» уступил московской «Родине» со счетом 1:2 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в подмосковных Химках. Единственный гол в составе «Краснодара» на 64-й минуте забил Кристиан, сообщает РИА «Новости».
У «Родины» отличился Герман Онугха (69-я минута), а на 86-й минуте полузащитник гостей Дуглас Аугусто срезал мяч в свои ворота.
«Краснодар» продлил серию без побед в чемпионате России до семи матчей и с 23 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Родина» набрала 12 очков и поднялась на 12-е место.
В следующем туре, 7 ноября, «Краснодар» на своем поле примет московский ЦСКА, а «Родина» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду футболисты «Краснодара» одержали победу над московским «Динамо» в матче Кубка России.
На прошлой неделе «Краснодар» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в матче чемпионата России по футболу.