«Краснодар» победил «Динамо» и вышел в плей-офф Кубка России

ФК «Краснодар» обыграл «Динамо» и вышел в плей-офф Кубка России

Tекст: Катерина Туманова

Матч группы B состоялся в Краснодаре. В составе победившей команды отличился Дмитрий Воробьев, забивший голы на 13-й и 44-й минутах, хотя на пятой минуте он не реализовал пенальти. У гостей гол забил Константин Тюкавин на 93-й минуте, передает РИА «Новости».

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча вступил в эмоциональную перепалку с арбитром Станиславом Матвеевым и получил красную карточку.

Для Дмитрия Воробьева, перешедшего из «Локомотива» в июле, голы в матче стали первыми за «Краснодар» в его 15-м матче за клуб.

Благодаря этой победе «Краснодар» набрал 10 очков и досрочно обеспечил себе место в плей-офф пути РПЛ. «Динамо» имеет девять очков, за ними идут «Факел» (шесть очков) и «Ахмат» (пять очков).

В следующем туре, который пройдет 25 ноября, «Краснодар» сыграет на выезде с «Ахматом», а «Динамо» 26 ноября примет «Факел».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе «Краснодар» закрепился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. В июле форвард Дмитрий Воробьев подписал контракт с краснодарской командой до 2030 года.