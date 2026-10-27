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«Краснодар» победил «Динамо» и вышел в плей-офф Кубка России
ФК «Краснодар» обыграл «Динамо» и вышел в плей-офф Кубка России
Футболисты «Краснодара» на домашнем поле одержали победу над московским «Динамо» со счетом 2:1 в матче пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России.
Матч группы B состоялся в Краснодаре. В составе победившей команды отличился Дмитрий Воробьев, забивший голы на 13-й и 44-й минутах, хотя на пятой минуте он не реализовал пенальти. У гостей гол забил Константин Тюкавин на 93-й минуте, передает РИА «Новости».
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча вступил в эмоциональную перепалку с арбитром Станиславом Матвеевым и получил красную карточку.
Для Дмитрия Воробьева, перешедшего из «Локомотива» в июле, голы в матче стали первыми за «Краснодар» в его 15-м матче за клуб.
Благодаря этой победе «Краснодар» набрал 10 очков и досрочно обеспечил себе место в плей-офф пути РПЛ. «Динамо» имеет девять очков, за ними идут «Факел» (шесть очков) и «Ахмат» (пять очков).
В следующем туре, который пройдет 25 ноября, «Краснодар» сыграет на выезде с «Ахматом», а «Динамо» 26 ноября примет «Факел».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе «Краснодар» закрепился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. В июле форвард Дмитрий Воробьев подписал контракт с краснодарской командой до 2030 года.